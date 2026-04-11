Enzo Paolo Turchi geloso di Stefano De Martino. C’entra Carmen Russo

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IPA Enzo Paolo Turchi geloso di Stefano De Martino per Carmen Russo

La gelosia, si sa, è una faccenda complicata. Anche quando a parlarne è qualcuno che, tra palco e televisione, ne ha viste davvero tante. Stavolta però la confessione sorprende perché tira in ballo uno dei volti più amati della tv italiana e una coppia storica dello spettacolo.

Protagonista è Enzo Paolo Turchi, che ha ammesso senza troppi giri di parole di provare una gelosia inaspettata nei confronti di Stefano De Martino. E no, il lavoro non c’entra: al centro di tutto c’è Carmen Russo.

Enzo Paolo Turchi racconta di essere geloso di Stefano De Martino

Una gelosia tutt’altro che scontata, che non riguarda il lavoro ma qualcosa di molto più personale. Enzo Paolo Turchi, nel salotto di Storie al Bivio, ha raccontato a Monica Setta di provare un certo fastidio pensando a Stefano De Martino e Carmen Russo. Un sentimento che nasce dal fascino che, almeno secondo il coreografo, il conduttore di Rai 1 sembra esercitare su sua moglie.

“Sono geloso di Stefano De Martino”, ha raccontato Enzo Paolo. “Con mia moglie Carmen (Russo, ndr) siamo andati a vedere il suo spettacolo, ma quando lei si è lasciata andare a un complimento di troppo mi sono alzato e ho lasciato il teatro. Poi però sono rientrato”.

Un gesto istintivo che però apre a qualcosa di più profondo. Perché quella gelosia, in fondo, non è solo verso un altro uomo, ma verso ciò che rappresenta: “Mia moglie è stata corteggiata perfino da Alain Delon. Io sono geloso ma Stefano mi fa ingelosire un po’ di più. Mi ricorda me alla sua età. Ballerini tutti e due, lui è nel fiore degli anni e del successo e io no”.

Ma Carmen, dal canto suo, ha cercato di tranquillizzarlo bonariamente: “Potrebbe essere mio figlio”.

Enzo Paolo dice la sua su Carmen Russo al GF

Un legame che dura da anni, il loro, e che nel tempo è diventato quasi un punto fermo dello spettacolo italiano. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono una di quelle coppie che resistono, si reinventano e restano riuscendo a diventare, senza troppi proclami, un piccolo caposaldo.

Forse è anche per questo che lui fatica a immaginarsi lontano da lei. Soprattutto ora che, nelle ultime settimane, si rincorrono le voci su un possibile ritorno in tv di Carmen Russo: tra chi la vorrebbe nel cast del Grande Fratello, magari come concorrente o guest, e chi ipotizza un ruolo nella giuria di Ballando con le Stelle nella versione spagnola.

Ipotesi che però non convincono del tutto il coreografo, che davanti a questi scenari non nasconde più di qualche perplessità. Anzi, tutt’altro.

“Sono combattuto perché so che sarebbe bellissimo per lei, anche perché in Spagna è conosciuta. Però vorrei che restasse a casa con me e con nostra figlia Maria” ha ammesso lui.

Un sentimento che affonda le radici nel suo passato, tra ricordi familiari non semplici e una sensibilità che ancora oggi si fa sentire. “Non lo faccio per ragioni di salute, mi sono già operato e sto benissimo. Lo faccio perché soffro di un senso di abbandono da quando sono piccolo”.

Eppure, accanto a questa vulnerabilità, c’è anche la consapevolezza di un legame solido: perché se Carmen Russo dovesse davvero scegliere di partire, Enzo Paolo Turchi è pronto a seguirla.