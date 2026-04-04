Stefano De Martino, parla Carmen Russo: “C’è stato un caffè”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Carmen Russo

Torna in auge la presunta storia segreta tra Stefano De Martino e Carmen Russo. Qualche tempo fa qualcuno parlò di una liaison tra il conduttore di Affari Tuoi e la popolare soubrette, sposata da oltre quarant’anni con Enzo Paolo Turchi. Ora a fornire nuovi dettagli sulla vicenda è stata la stessa ex ballerina, che ha avuto modo di incontrare l’ex marito di Belen Rodriguez in un’occasione speciale.

Il caffè tra Stefano De Martino e Carmen Russo

Carmen Russo ha chiarito una volta per tutte le voci circa il presunto flirt con Stefano De Martino, circolate all’inizio del 2024. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la showgirl aveva già smentito con decisione il pettegolezzo: “Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy“.

La Russo aveva raccontato di aver scoperto la notizia tramite un amico, che le aveva mostrato gli articoli circolati online: “Gli ho spiegato che non era vero nulla”.

Un tema sul quale è tornata ora, ospite del programma Storie al bivio condotto da Monica Setta. La 66enne ha ridimensionato ulteriormente la vicenda, spiegando che tra lei e De Martino c’è stato soltanto un incontro informale: “Abbiamo preso un caffè, niente di più”.

La showgirl ha poi aggiunto, con ironia, di aver condiviso momenti simili anche con altre personalità, citando tra queste Alain Delon: “All’epoca presi un caffè anche con lui, che mi corteggiava senza speranza”.

Parole che chiudono definitivamente la questione, ribadendo come si sia trattato esclusivamente di indiscrezioni prive di fondamento. Carmen Russo, infatti, ha sottolineato ancora una volta il suo legame con il marito Enzo Paolo Turchi: “Io amo sempre e solo lui”.

La coppia, tra le più longeve dello spettacolo italiano, è unita dagli anni Ottanta. Hanno una figlia, Maria, nata nel 2013. Il segreto della loro lunga relazione? A quanto pare la capacità di non serbare rancore.

“Se c’è qualcosa che non va, chiariamo subito, non trasciniamo nulla. Non c’ è rancore. Mai”, ha rivelato una volta Carmen Russo.

Le parole di Stefano De Martino su Carmen Russo

Anche Stefano De Martino aveva commentato il gossip sulla fake story con Carmen Russo. Lo aveva fatto lo scorso anno, durante un collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona, proprio nella puntata in cui era presente anche l’ex concorrente di Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip.

L’incontro in diretta televisiva aveva offerto l’occasione per affrontare la questione con leggerezza. De Martino ci aveva subito scherzato su: “In studio c’è una mia ex fiamma. Tra le tante cose hanno detto che ho avuto una relazione clandestina con Carmen Russo”.

Poi, sempre molto ironico, aveva aggiunto: “Però devo dire che c’è sempre un fondo di verità anche su queste cose, anche nelle fake news. In realtà c’è stato uno scambio di persona. Anche perché più o meno portano lo stesso taglio e lo stesso colore di capelli, la tresca io ce l’avevo con Enzo Paolo!“.

Insomma, la vicenda è priva di fondamento e può considerarsi definitivamente archiviata.