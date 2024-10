Carmen Russo smentisce il rumor con Stefano de Martino: cosa ha detto

Fonte: Getty Images Carmen Russo smentisce il flirt con De Martino

Carmen Russo, icona senza tempo, ha deciso di affrontare ancora una volta i gossip più insistenti sul suo presunto flirt con Stefano De Martino. Lo ha fatto nello studio di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, e l’intervista integrale, che promette rivelazioni senza peli sulla lingua, andrà in onda sabato 26 ottobre su Rai 2.

Una conversazione che, promette, farà rumore, non tanto per i gossip smentiti, quanto per il tono schietto con cui Carmen Russo sembra aver scelto di mettere i puntini sulle “i”.

I retroscena della crisi (presunta) con Enzo Paolo Turchi

Negli ultimi tempi, la partecipazione di Carmen Russo al Grande Fratello ha fatto scoppiare un piccolo polverone mediatico. Il marito, Enzo Paolo Turchi, confinato tra i coinquilini della casa più spiata d’Italia, non ha nascosto qualche incertezza, dando l’idea di essere in preda a dubbi irrazionali. E Carmen ha dovuto rassicurarlo, forse più volte di quanto la regia abbia lasciato intendere.

“Enzo Paolo è un uomo fragile e nella Casa del GF ha avuto un momento di tristezza. Pensava che io lo volessi tradire, ma non ho mai pensato a un altro uomo. Appena ho capito che Enzo Paolo cominciava a fare brutti pensieri, che si stava facendo prendere dalla nostalgia di nostra figlia Maria sono entrata anche io nella casa”, ha raccontato successivamente durante l’intervista.

Ospite a Storie di Donne al Bivio: nessun passo indietro

Durante la chiacchierata con Monica Setta, Carmen Russo ha voluto raccontare ancora una volta il suo legame con Enzo Paolo Turchi, con una dichiarazione d’amore che ha il sapore di una storia vera, di quelle che il gossip fatica a scalfire. Ma, per chi pensava che il capitolo fosse chiuso, la conduttrice ha tirato fuori il nome che tutti aspettavano: Stefano De Martino.

La faccenda parte a inizio anno, quando alcune voci iniziano a insinuare che De Martino, conduttore che continua a calcare il piccolo schermo con un certo piglio, avrebbe avuto un flirt con Carmen Russo, tra le altre dodici (presunte) amanti, durante il periodo con Belen Rodriguez. Il gossip, alimentato da chi evidentemente ha troppo tempo libero, ha raggiunto proporzioni inaspettate.

La smentita tagliente di Carmen Russo

Russo non si è lasciata sfuggire l’occasione di ribadire, ancora una volta, che non c’è mai stato nulla. Niente caffè insieme, niente “feeling”, come sottolinea ironicamente. La sua dichiarazione è stata chiara:

“Ho letto di tutto, perfino di un mio feeling per Stefano De Martino, che è un conduttore bravissimo e molto giovane. Non ho mai preso con lui nemmeno un caffè. Da 42 anni il mio grande amore è solo Enzo Paolo”.

Che cosa è successo nella Casa: Enzo Paolo in crisi

Dopo che Enzo Paolo Turchi ha espresso i suoi dubbi al Grande Fratello riguardo al rapporto con Carmen Russo, si sono riaccese le voci di una presunta crisi tra i due. Durante una puntata del reality del 7 ottobre, Carmen è entrata in Casa come “concorrente ospite” per rassicurare il marito, ma la sorpresa non è stata ben accolta dal coreografo, che nel Confessionale ha confessato di percepire la moglie fredda e distante.

Questa situazione ha riacceso i gossip che a gennaio collegavano la showgirl a Stefano De Martino, insinuando un flirt smentito dalla stessa Russo in un’intervista, dove ha ironizzato sulla questione e definito queste notizie delle “bufale”.