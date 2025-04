Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti di "The Couple - Una vittoria per due", dove ha parlato anche della figlia avuta da Belen Rodriguez

Fonte: IPA Belen

Nel 2021 sono diventati genitori di Luna Marì, ma l’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è finito da tempo. I due si sono innamorati in un tempo lampo e hanno avuto una bellissima bambina, che oggi stanno crescendo insieme nonostante gli alti e bassi del loro rapporto. Non sono infatti mancati scontri anche via social, alimentati da alcuni dissapori poi apparentemente appianati, ma quando lui torna in televisione non può fare a meno di parlare del rapporto bellissimo che ha costruito con sua figlia e che come papà vuole proteggere dall’eccessiva esposizione mediatica. Ma cos’ha detto lui a The Couple – Una vittoria per due?

Le parole di Antonino Spinalbese sulla figlia Luna Marì

Tra i concorrenti di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale5, Antonino Spinalbese è tornato in tv dopo l’esperienza al Grande Fratello dov’era uscito a qualche settimana dalla finale. E, com’era già capitato, non ha potuto fare a meno di parlare di sua figlia. La bambina, avuta dalla relazione con la showgirl Belen Rodriguez il 12 luglio 2021, sta crescendo circondata dall’amore della famiglia che non le ha mai fatto sentire il peso della separazione. Da un lato i Rodriguez, un vero e proprio gruppo indissolubile, e dall’altro i familiari del papà che lo stanno aiutando a garantirle serenità.

Durante il pomeriggio dell’8 aprile, l’hair stylist ha parlato in maniera vaga della sua situazione familiare, appena prima che la regia staccasse l’inquadratura per spostarsi sui fratelli Mileto. “Alla fine quando le cose vanno bene…”, ha detto Spinalbese, probabilmente riferendosi alla ritrovata serenità con la madre di sua figlia con la quale – ultimamente – l’abbiamo visto più felice che mai. Non c’è stato il tempo perché dichiarasse altro, ma a un certo punto ha anche parlato d’amore.

“Ho il cuore occupato, non c’è più spazio. Forse non ho più voglia di innamorarmi; esco da alcune fasi in cui… Sai quando diventi più adulto hai bisogno di più tempo. Non è il momento”, ha dichiarato, “L’ho capito dopo più relazioni. Forse io non sono pronto. Poi io baso molto su quello che ho nella testa: l’ideale di famiglia. Io non credo di riuscire a dare quel ‘tanto’ che serve, dall’altra parte non basta mai”, ha spiegato.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Il legame con la madre di sua figlia Luna Marì procede tra alti e bassi. Dopo la separazione, poi, lui era entrato nella Casa del Grande Fratello dove aveva parlato benissimo di Belen e in particolare dell’educazione che stava impartendo a sua figlia che – a suo dire – risponderebbe ai valori di entrambi. Le indiscrezioni precedenti all’ingresso in gioco parlavano però di una Rodriguez praticamente furibonda, che gli aveva addirittura intimato di non citare la piccola in televisione.

Oggi il loro rapporto è molto cambiato, tanto che alcuni hanno persino insinuato che fossero nel bel mezzo di un ritorno di fiamma, mentre lui si dice felice della vita che sta conducendo e nella quale non ci sarebbe più spazio per un amore passionale. Almeno per il momento.