Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo vicini: il gesto di lei

Fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tornato il sereno e i due ex sorridono insieme

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo vicini e sorridenti. Sembra sia tornato il sereno fra la showgirl e l’ex concorrente del Grande Fratello dopo un periodo turbolento. A testimoniarlo non solo alcune foto che li ritraggono sorridenti e felici insieme alla figlia Luna Marì, ma anche il gesto della stessa Belen.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo vicini

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano aver messo da parte i vecchi rancori per ritrovarsi ancora una volta. I due sono stati infatti paparazzati dal settimanale Chi durante un’uscita insieme alla piccola Luna Marì.

Negli scatti i due ex chiacchierano e sorridono tranquillamente. L’atmosfera sembra distesa, fra una passeggiata e un bicchiere di birra. Una serenità ritrovata dopo un periodo in cui Belen e Antonino sembravano aver intrapreso strade diverse, fra scontri sui social e accuse.

Qualche tempo fa infatti i due si erano lanciati accuse reciproche su Instagram. Antonino si era lamentato dell’impossibilità di vedere la figlia durante le feste, mentre Belen aveva respinto le accuse al mittente e aveva minacciato di portare l’ex in tribunale.

Oggi, per fortuna, sembra essere tornato il sereno nella ex coppia. E, a giudicare dalle foto scattate durante una giornata insieme, sia Belen che Antonino hanno scelto di lasciarsi il passato alle spalle.

Una scelta fatta, sicuramente, per amore di Luna Marì e per rispettare un legame che esiste ancora oggi, nonostante la rottura. I due si erano conosciuti nel 2020 dopo l’addio doloroso di Belen Rodriguez a Stefano De Martino.

Complice una vacanza a Ibiza, fra tramonti e gite in barca, si erano innamorati. Poco dopo era arrivato l’annuncio della gravidanza della showgirl. Ma dopo la nascita di Luna Marì la coppia si era allontanata e definitivamente separata.

“La storia con Belen non è mai stata uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare – aveva raccontato lui -. E poi, quando eravamo noi due da soli, non ci mancava niente… Dopo la nascita di nostra figlia c’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”.

Belen Rodriguez nuovamente felice

Nelle foto scattate all’ex coppia si vedono carezze e sorrisi che potrebbero annunciare un ritorno di fiamma. Di certo Belen oggi è tornata ad essere nuovamente sorridente e felice, dopo aver superato un periodo complicato della sua vita.

Prima la fine (nuovamente) della relazione con Stefano De Martino, poi la depressione e la fine del legame prima con Elio Lorenzoni poi con Angelo Galvano. Forte, coraggiosa e bellissima, oggi Belen è single e sembra aver trovato un nuovo equilibrio, tenendo il più stretto riserbo sulla sua vita privata e concentrandosi sui figli.

Non solo la piccola Luna Marì (3 anni), avuta da Antonino Spinalbese, ma anche Santiago (11 anni), suo primogenito nato dal legame con Stefano De Martino.

Una serenità ritrovata che Belen ha svelato anche facendo un gesto dolcissimo per Antonino Spinalbese. L’ex gieffino ha infatti postato una serie di foto della figlia e alcuni suoi scatti su Instagram, ricevendo immediatamente il Like della sua ex. L’ennesima dimostrazione di un legame tornato ad essere forte.