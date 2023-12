Fonte: IPA Belen Rodriguez e l'ex Antonino Spinalbese

In questo periodo di pausa televisiva, dopo l’uscita di scena da Mediaset, si ha davvero l’impressione che Belen sia costantemente al centro di notizie, a tema gossip o meno. Nella maggior parte dei casi tutto ha inizio da storie sibilline o particolarmente schiette.

Stavolta, però, si parte da un’indiscrezione, che ha poi portato Belen e Antonino Spinalbese a schierarsi l’una contro l’altro, e viceversa, a colpi di frasi piccate su Instagram. Tutto in nome di una creazione di partiti, andando a caccia di fazioni e non di chiarimenti. Vediamo però come tutto è iniziato, pochi giorni fa, e come stanno procedendo le cose.

Il viaggio di Natale di Belen

Indiscrezioni vorrebbero che le vacanze di Natale abbiano portato Belen Rodriguez a scontrarsi con l’ex Antonino Spinalbese. La showgirl, modella e conduttrice ha infatti scelto di dividersi tra l’Alberata e l’Argentina, così da vivere Natale e Capodanno non soltanto con Elio Lorenzoni, suo nuovo amore, ma anche con il resto della famiglia.

Se il suo primogenito Santiago è rimasto con il padre, Stefano De Martino, Luna Marì è stata sempre con la mamma. Chi invece si è ritrovato solo è stato proprio Spinalbese. L’ex del GF sarebbe una furia, come riporta Dillingernews, dovendo attendere gennaio per poter ritrovare la figlia, ad oggi distante un oceano da lui.

Scontro sui social

A raccontare la vicenda è stato Fabrizio Corona, che spesso si occupa di Belen sul proprio portale. Si definisce un amico ed è stato tra i più attivi nel racconto dell’addio a Stefano De Martino. Oggi non getta di certo acqua sul fuoco per quanto riguarda il rapporto con l’altro ex, Antonino Spinalbese.

Belen ha pubblicato svariate foto, mostrandosi anche in compagnia di Santiago, che l’ha raggiunta per il Natale, aggiungendo un messaggio al veleno, che è rapidamente diventato virale. Il riferimento è stato chiaramente al padre di Luna Marì, che si è immortalato da solo con il suo cane, usando le parole di Belen, “cercando di passare da vittima davanti al pubblico, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce”.

Sembrano lontani i tempi in cui lui, nella casa del Grande Fratello, evitata di citare la madre di sua figlia per mostrarsi rispettoso. Ci sarebbe tanto veleno nel loro rapporto a distanza, com’è evidente da certe dichiarazioni, con l’argentina non disposta a lasciare agli altri la narrazione.

“Ho sempre rispettato gli uomini e non ho mai vietato nulla. Lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno e non a porre l’attenzione solo nel giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia”.

L’attacco prosegue, furente, pretendendo di non essere più nominata da lui in forma pubblica, ma soltanto per via privata: “Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta. Ormai non ho problemi a farlo”.

Un Natale sereno e gioioso, insomma. Battute a parte, non sembra esserci davvero pace per questa famiglia allargata, spesso danneggiata dalla voglia di rilasciare dichiarazioni pubbliche, a mezzo stampa o social. La replica non si è fatta attendere, evidenziando come il detto “i panni sporchi si lavano in famiglia” non abbia più senso.

Neanche un’ora dopo, l’ex gieffino si è mostrato sdegnato su Instagram. Ha definito infondate le accuse di Belen, che non nomina. Ritiene d’essere un padre premuroso, che ama sua figlia più di ogni altra persona. Non intende “stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e i capricci altrui”.

Ha poi mosso un’accusa diretta al modo di Belen di fare la madre: “Io non mi avvalgo di babysitter, autisti e personale di servizio”. Alla fine tornano a galla vecchie ferite, mai sanate evidentemente: “Essere un buon padre non significa avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso essere un “pezzente” ma ne sono orgoglioso, perché sono una persona di sani valori e principi. Sono pronto a occuparmi di mia figlia 24h al giorno per il resto della mia vita”: