Belen, l’ultimo sfogo di Antonino Spinalbese: “La disperazione mi ha portato a questo”

Fonte: Getty Images/IPA Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

È ufficialmente guerra tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Al centro della diatriba la piccola Luna Marì, la figlia dell’ex coppia nata nell’estate 2021. In sostanza la soubrette argentina ha accusato l’ex compagno di non prendersi cura della bambina mentre l’ex hair stylist, visto un anno al Grande Fratello Vip, ha parlato di capricci da parte dell’ex moglie di Stefano De Martino. La lite si è consumata sui social network, a colpi di stories Instagram e commenti. L’ultimo, quello di Spinalbese, non è passato inosservato.

Belen Rodriguez e la figlia Luna Marì: l’ultimo commento di Antonino Spinalbese

“Sono un padre premuroso e, naturalmente, amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita – ha fatto sapere Antonino Spinalbese su Instagram – Io non mi avvalgo di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre. Essere un buon padre non significa nemmeno avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24h al giorno per il resto della mia vita”.

In risposta ad un follower l’ex gieffino ha poi sferrato l’ennesimo attacco a Belen Rodriguez: “Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente. Sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia, e io l’ho permesso. Ma non facci mai cose a caso, devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato perché due persone “adulte” non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato, ma la disperazione mi ha portato a questo e credo che questo sia un nuovo inizio per me e spero che lo sia per tutti quei padri costretti a situazioni folli”.

La guerra tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: “Ci vediamo in tribunale”

Belen Rodriguez è una furia contro Antonino Spinalbese e senza troppi giri di parole ha annunciato la sua prossima battaglia, quella in tribunale con il padre di sua figlia. “Distinto signor Antonino se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole. Forse anche fin troppo. Gli italiani mi conoscono da 15 anni, certo non inizio a mentire con te “, ha scritto l’ex conduttrice di Tu si que vales.

“Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice, non si scherza con le mamme perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l’Argentina. Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte, ricorda! Ci vediamo in tribunale. Adesso basta, troppa importanza. L’ho fatto perché non permetto a nessuno di mandarmi più sotto terra. Adesso torna al posto tuo”.

Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere il Capodanno in Argentina con la sua famiglia, i figli Luna Marì e Santiago e il nuovo compagno Elio Lorenzoni. Un’armonia ritrovata dopo l’ennesima separazione dall’ex marito Stefano De Martino e i mesi della depressione che hanno stravolto la vita della 39enne.