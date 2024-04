Fonte: Getty Images Re Carlo

La salute di Carlo III ha tenuto con il fiato sospeso i sudditi e i simpatizzanti di tutto il mondo nelle ultime ore. Infatti diverse indiscrezioni davano le condizioni del sovrano in netto peggioramento dopo l’emergere di un particolare dettaglio. Secondo i rumors, infatti, il Palazzo Reale sarebbe stato impegnato nell’aggiornamento e revisione del piano dei funerali del Re. Una procedura che viene espletata spesso ma che, stavolta, ha alimentato indiscrezioni sempre più insistenti, tanto da convincere Buckingham Palace a intervenire con una smentita.

Secondo la nota reale, infatti, la salute di Carlo III è sotto controllo tanto da permettergli di riprendere, a breve, alcuni suoi impegni pubblici. Il Palazzo Reale ha svelato i prossimi appuntamenti del sovrano, che coinvolgono anche l’accoglienza degli imperatori del Giappone, in visita a Londra.

A corredo del comunicato, Buckingham Palace ha condiviso una nuova foto della coppia reale. Secondo un esperto di linguaggio del corpo, il ritratto dei sovrani lancia già di per sé dei messaggi a tutti i sudditi e non solo.

Carlo III, i messaggi nascosti nella foto

Carlo III presto si mostrerà di nuovo ai suoi sudditi per prendere parte ad alcuni impegni della corona inglese. Il sovrano ricomincerà le sue apparizioni pubbliche proprio visitando un centro dove si curano i tumori e, in seguito, riceverà gli imperatori del Giappone. Il Palazzo Reale, però, ha già rilasciato una nuovo foto del sovrano, insieme alla moglie Camilla. Secondo Judi James, esperta di linguaggio non verbale, in quel ritratto erano presenti già dei messaggi sulla salute del sovrano.

La posa, prima di tutto, svelerebbe il grande rapporto esistente tra la coppia reale ma, oltre ciò, racconterebbe quanto sia stata importante Camilla in questo momento difficile di Carlo III: “Questa posa però ci permette di intravedere la loro relazione autentica senza le solite restrizioni e filtri. Quello che possiamo vedere qui è una coppia naturalmente rilassata con Charles che finalmente si permette di mostrare la sua adorazione e la sua gratitudine verso Camilla, oltre a suggerire che ha fatto affidamento su di lei come fonte di forza durante la sua malattia”.

Anche se il Re sembra dimagrito, la sua postura darebbe un indizio sulla sua determinazione a lottare: “Con la famosa resilienza e stoicismo degli uomini di Windsor, Charles mette una mano in tasca in una posa dall’aspetto soave nonostante il fatto che qui appaia più magro e fragile. Questa posa disinvolta e virile sembra fornire un segnale attivo di calma determinazione a svolgere i suoi doveri di re il prima possibile”.

Camilla, roccia di Carlo III nel periodo più difficile

L’amore di Carlo e Camilla d’Inghilterra è qualcosa di forte e unico. Un legame che ha saputo superare qualsiasi difficoltà, tra cui anche i rispettivi matrimoni con altre persone e che, adesso, sta combattendo anche la sfida della malattia del sovrano.

Il rapporto importante tra i due regnanti sarebbe ancora più evidente dal loro ultimo ritratto, dove la Regina guarda in camera, una posa per lei inusuale: “È raro vedere Camilla salutare la telecamera con gli occhi piuttosto che Charles, ma qui sta chiaramente usando il contatto visivo diretto con noi per suggerire orgoglio e, si spera, un po’ di sollievo per il fatto che lui stia ancora sorridendo felicemente accanto a lei. In un’inversione di ruoli è Charles che gira la testa qui per guardare il volto di Camilla piuttosto che lei che prende spunto da lui”.

Infine, secondo Judi James la coppia ha scelto di vestirsi principalmente di blu perché è il colore della calma ma anche degli affari: “Suggerendo il desiderio di tornare al lavoro”.