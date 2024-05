Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Camilla preoccupata: “Non rallenterà”

Fonte: IPA Carlo e Camilla

Re Carlo è tornato agli impegni pubblici del Regno, facendo subito sperare i suoi sudditi: che il regnante stia meglio e le cure contro il cancro stiano andando veramente bene? A rigettare un ombra sulla salute del sovrano sono le preoccupazioni della Regina Camilla. La consorte reale sembra infatti temere che il Re stia facendo troppo mentre torna ai doveri pubblici durante la cura del cancro, ma nonostante questa preoccupazione il monarca “non rallenterà” hanno affermato fonti.

Re Carlo, Camilla preoccupata per il ritorno del Re in pubblico

Quando Re Carlo ha iniziato le cure contro il cancro, il suo team medico gli aveva lasciato un consiglio: evitare gli impegni pubblici per conservare le forze e concentrarsi sulla sua salute. Tuttavia, il sovrano ha sopportato bene i trattamenti, mostrando in poco tempo progressi soddisfacenti. Sono stati proprio questi a convincere i medici del buono stato della sua salute e a concedere al Re il permesso di tornare ad alcuni doveri reali pubblici. Certo, non tutti gli impegni sono stati reinseriti in agenda: ogni caso viene attentamente valutato in modo che Carlo riesca a gestire le sue forse.

Nonostante Buckingham Palace abbia avvertito che il re non avrebbe intrapreso un “programma completo” quest’estate, Carlo è già tornato al suo lavoro, dando a sua moglie, la regina Camilla, qualche preoccupazione che stia “facendo troppo” – ha affermato una fonte . Tuttavia, anche se Camilla ha “paura” che Carlo stia facendo il passo più lungo della gamba, non sembra che il monarca “rallenterà” presto.

Gli amici della famiglia reale, parlando in forma anonima al Daily Beast, hanno affermato che Camilla era così preoccupata da incoraggiare il marito a prendersela con calma mentre tornava ai doveri pubblici mentre continuava la cura del cancro. “Lei ha cercato di incoraggiarlo a rallentare“, avrebbe detto la fonte. “Certo, lui vuole continuare a insistere, ma lei ha paura che fare troppo potrebbe riportarlo indietro.”

“Dovrebbe rallentare, ma non lo farà”

Tuttavia, altre fonti hanno affermato che, nonostante la preoccupazione di Camilla, Carlo probabilmente non seguirà il suo consiglio ed è determinato ad avere il massimo impatto possibile durante il suo regno. “Non c’è alcun segno che abbia allentato l’acceleratore. Anzi, è ancora più determinato a fare le valigie più che può”, ha affermato una fonte.

Si dice che un altro abbia notato: “Naturalmente dovrebbe rallentare ma, come ti dirà chiunque lo conosca, non lo farà. Ha trascorso 70 anni come primo in linea di successione al trono, ed è determinato a fare il lavorare al meglio delle sue possibilità per tutto il tempo che gli resta”.

“È una preoccupazione per tutti perché non ha nascosto il fatto che ha ancora il cancro e che è ancora in cura per questo, ma penso che voglia aumentare la consapevolezza della realtà che il cancro è qualcosa con cui molte persone convivono e trarne il meglio. Il morale è un fattore importante quando hai il cancro, e lui ne trae il meglio a modo suo. Essere re è ciò per cui è nato”.

Camilla è stata piuttosto aperta riguardo alla sua preoccupazione per il marito, in una recente visita reale nel Sussex notando che Charles “sta migliorando”, ma aggiungendo scherzosamente a un membro del pubblico: “Beh, starebbe [migliorando] se si comportasse bene. lui stesso.”