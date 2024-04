Fonte: IPA La Regina Camilla e Re Carlo

Re Carlo ha partecipato alla tradizionale funzione presso la Cappella di St. George nel Castello di Windsor a Pasqua, ma potrebbe essere assente in occasione dell’80° anniversario del D-Day. Al suo posto, però, potrebbe essere presente la Regina Camilla, che sta dimostrando in queste settimane di essere all’altezza del compito, indubbiamente non facile.

Re Carlo, come sta: la Regina Camilla potrebbe sostituirlo

A Pasqua, Re Carlo è tornato in pubblico, e i sudditi lo hanno accolto in modo caloroso. Il Re si è sottoposto alle cure per il cancro che gli è stato diagnosticato a gennaio 2024, dopo l’intervento alla prostata. Nonostante tutto, però, potrebbe non essere presente alla cerimonia dell’80esimo anniversario del D-Day in Francia, stando a quanto rivelato dal Daily Mail. Così, la Regina Camilla potrebbe sostituire il Re, perché gli assistenti non hanno ancora escluso la possibilità che possa stare abbastanza bene da recarsi in Normandia il 6 giugno. Per scongiurare qualsiasi difficoltà, sono già in corso i preparativi affinché vi prenda parte la Regina.

In realtà, Re Carlo sarebbe ansioso di tornare in modo massiccio agli eventi in pubblico. Questo perché vorrebbe prevenire qualsiasi voce e indiscrezione sul suo ritiro dalla vita pubblica. Purtroppo, però, deve prendere questa decisione in base al suo stato di salute e alle sue condizioni: inoltre, i medici potrebbero sconsigliargli un viaggio. Anche il Principe William potrebbe prendere parte alla cerimonia, soprattutto considerando che ricopre diversi ruoli nelle forze armate. Tuttavia, è bene sottolineare che non sono stati ancora confermati piani specifici a riguardo, in particolare perché anche Kate Middleton ha il cancro e per il momento per lui la salute della moglie viene prima di tutto.

Re Carlo, la battuta su Camilla durante la Pasqua

Fonti vicine al Monarca hanno affermato che “è molto orgoglioso di Camilla e crede che stia svolgendo un lavoro meraviglioso”. In effetti, la Regina è sempre stata il suo punto di riferimento: la donna che gli ha dato la forza di superare molti degli ostacoli quando era ancora il Principe del Galles. Sebbene il Re sia pronto a intensificare l’agenda e il numero degli eventi a cui prenderà parte in estate, spera di essere presente al Trooping the Colour a Londra il 15 giugno. Intanto, durante la tradizionale passeggiata della domenica di Pasqua a Windsor, il Re è apparso in ottima forma e ha persino fatto una battuta su sua moglie, segno che non ha perso la sua solita ironia.

Quella di Pasqua è indubbiamente la sua apparizione pubblica più significativa dopo aver annunciato al mondo intero di avere il cancro. Una donna tra la folla si è avvicinata al Re con in mano un piatto e gli ha riferito: “Vostra Maestà, Camilla ha 17 anni adesso, il mio King Charles Spaniel”. E il Sovrano, di ottimo umore, come riportato dai tabloid inglesi, ha risposto: “Ne comprerei uno nuovo anch’io”. In ogni caso, il Re ha mantenuto fede al suo impegno: assenti, invece, Kate Middleton e il Principe William. La coppia ha preferito trascorrere la Pasqua lontana dalla scena pubblica, per preservare la salute di Kate, che si è sottoposta alla chemioterapia preventiva.