Carlo, ultime notizie. Arriva l’imperatore e il Re scarica la responsabilità su William

Buckingham Palace ha annunciato che Carlo e Camilla ospiteranno a Londra l’imperatore Naruhito, l’imperatrice Masako, tra il 25 e il 27 giugno. Ma il Re ha scaricato parte delle responsabilità a William che si troverà solo, senza Kate Middleton, ad accogliere gli illustri ospiti.

Carlo si affida a William

Il Palazzo ha aspettato a dare conferma della visita di Stato dell’imperatore, perché molto dipendeva dalle condizioni di salute di Carlo che però da dopo Pasqua ha avuto il permesso dei medici di riprendere a pieno regime il lavoro.

Dunque, Naruhito e Masako saranno ospitati da Buckingham Palace nella settimana successiva il Trooping the Colour, il compleanno pubblico del Re, al quale parteciperà non a cavallo ma in carrozza a causa delle sue precarie condizioni, visto che non è ancora totalmente guarito dal cancro.

In considerazione della situazione delicata, Carlo ha deciso però di alleggerire i suoi compiti durante la visita dell’imperatore del Giappone, affidando un ruolo di alta responsabilità a William.

I soliti maligni sostengono che questo si è reso necessario perché Carlo è più grave di quello che dicono. E voci autorevoli hanno pensato anche a un piano B con Harry sul trono, nel caso sia Carlo che Kate Middleton dovessero soccombere alla malattia.

Fonte: Getty Images

William senza Kate Middleton accoglie l’imperatore del Giappone

In ogni caso, il Palazzo ha fornito indicazioni sul programma di viaggio dell’imperatore e di sua moglie a Londra. Naruhito e Masako arriveranno in Inghilterra il 22 giugno dove presenzieranno a una serie di eventi privati. La visita di Stato inizierà ufficialmente quando William accoglierà la coppia al loro hotel il 25 giugno.

Il Principe del Galles farà le veci di suo padre, il Re. Infatti, saluterà ufficialmente e darà il benvenuto a nome del Sovrano all’imperatore giapponese e a sua moglie. Poi li accompagnerà alla Horse Guards Parade di Londra per la cerimonia di accoglienza.

Naturalmente, Kate Middleton non sarà accanto a William. Il cancro glielo impedisce. Ma va precisato che non è la prima volta che il Principe del Galles svolge un ruolo simile durante una visita di Stato. Era già accaduto nel 2023 quando a Londra arrivò il Presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e sua moglie, la First Lady Kim Keon Hee. Allora Kate li accolse indossando uno splendido abito rosso.

Tornando all’imperatore giapponese, Carlo e Camilla lo incontreranno insieme alla moglie durante la parata delle delle guardie a cavallo. Poi andranno assieme a Buckingham Palace, con loro ci sarà anche William.

Dopo aver ammirato una collezione di quadri, seguirà un pranzo. Poi l’imperatore sarà accompagnato alla Abbazia di Westminster dove deporrà una corona di fiori sulla tomba del milite ignoto.

Infine, Carlo e Camilla offriranno una cena di Stato all’imperatore e a sua moglie. Tali ricevimenti richiedono un dress code particolare e la Regina dovrebbe indossare un diadema.

Il giorno seguente l’imperatore visiterà il Francis Crick Institute e più tardi sarà raggiunto dal Duca e dalla Duchessa di Edimburgo. Il 27 giugno Naruhito e Masako si ritroveranno con Carlo e Camilla per i saluti.