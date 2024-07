Re Carlo, ultime notizie. La scoperta sconcertante nella foto con Diana

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Carlo e Diana al Festival di Cannes nel 1987

Nel 1987 Re Carlo fu immortalato da un fotografo al Festival di Cannes con Diana, all’epoca sua moglie. Da quella foto è emerso oggi un dettaglio sconcertante e profetico che quasi 40 anni fa nessuno aveva notato e compreso ma che avrebbe forse evitato tante sofferenze.

Carlo e Diana, il matrimonio più disastroso della storia

Diana è ormai un ricordo lontano nell’esistenza di Carlo, felicemente sposato dal 2005 con Camilla, la donna della sua vita. Lei era destinata a farlo felice e a diventare Regina consorte, occupandosi di lui amorevolmente anche durante la malattia. Lady D invece è stata per il Re un’imposizione della Famiglia Reale e del protocollo che alla fine degli anni Settanta non concepiva una sposa borghese per l’erede al trono.

Così Carlo e Diana convolarono a nozze nel 1981. Lei innamoratissima, lui costretto dalla Corona e con cuore impegnato da Camilla, a sua volta sposata a un altro uomo Andrea Parker Bowles.

Il matrimonio tra Carlo e Diana fu uno dei più infelici della storia britannica, fatto di tradimenti, sofferenze psichiche e anche fisiche e persino un quasi tentato suicidio quando la Principessa incinta fece apposta a cadere dalle scale per attirare l’attenzione. L’unione finì con un divorzio e poco dopo Lady D morì in un tragico incidente che segnò per sempre la vita dei suoi figli, William e Harry.

Prima del tragico epilogo, Carlo e Diana tentavano di salvare le apparenze partecipando assieme, quando il Palazzo lo richiedeva, a eventi e a viaggi di Stato. Così nel 1987 andarono al Festival di Cannes. Fin da giovane Carlo detestava il glamour e non è mai stato particolarmente interessato al mondo del cinema e della moda, al contrario di Diana.

Le foto profetiche di Carlo e Diana a Cannes

La coppia fu fotografata sulla Croisette da Richard Blanshard che stava immortalando tutte le star presenti a Cannes. Dunque, quello di Carlo e Diana era uno scatto come un altro. I Principi del Galles al Festival di Cannes, bellissimi ed elegantissimi. Lui in smoking nero, lei con un abito celeste in chiffon, da vera diva. Nulla di strano, eppure a riguardare quelle foto un dettaglio oggi appare chiarissimo.

Carlo e Diana erano infelici. I due non si guarda mai, i loro sorrisi sono di convenienza, camminano a distanza, non interagiscono nemmeno una volta, sembrano due perfetti estranei.

D’altro canto, già in quegli anni la tensione tra loro era altissima. L’ex scudiero della Regina Madre, il maggiore Colin Burgess, nel 2017 ricordando quegli anni disse: “Non avrei mai lavorato per Carlo a quel tempo, nemmeno per il doppio dei soldi che guadagnavo a Clarence House”.

Il personale infatti era diviso. Gli assistenti della coppia si trovarono a scegliere da che parte stare, non era possibile lavorare per entrambi. Un membro del loro staff dichiarò: “Era un lavoro infernale“. Chiunque prestava servizio in quegli anni a Palazzo si trovava davanti a scene raccapriccianti, litigi continui, urla, oggetti lanciati.

Così, quelle foto scattate a Cannes a Carlo e Diana rivelavano già tutto il distacco, la tensione e la sofferenza che il loro matrimonio aveva procurato a entrambi.