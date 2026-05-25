Re Carlo, la lettera segreta di Diana svela il loro momento più felice

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IPA Carlo e Diana

Quella tra l’allora Principe Carlo e Diana Spencer fu una delle storie d’amore – e disamore – più tormentate del secolo. Eppure, tra di loro non mancarono i momenti felici. A svelare la gioia che provarono dopo il giorno del sì è una lettera scritta da Lady D durante il viaggio di nozze del 1981, fino ad oggi rimasta segreta. Nelle righe indirizzate a una cara amica, la Principessa raccontava l’allegria del matrimonio appena iniziato.

Lady Diana: “Il matrimonio è meraviglioso”

È stata da poco resa nota una lettera inviata da Diana Spencer a Katherine Hanbury il 27 settembre 1981. L’allora novella Principessa, sposatasi appena pochi mesi prima con l’erede al trono d’Inghilterra, raccontava all’ex compagna di scuola il dolce viaggio di nozze e le prime gioie del matrimonio. Concludendo la vacanza con un tranquillo soggiorno presso il castello di Balmoral, Diana ricordava il “sole infinito” e i “mari calmi” dell’appena conclusa crociera a bordo dello yatch reale.

La luna di miele, in quell’occasione fu descritta da Diana, che all’epoca aveva appena 20 anni, come “meravigliosa”. All’amica conosciuta durante gli studi alla West Heath Girls’ School in Kent, la Principessa scriveva: “Resteremo in Scozia fino alla fine di ottobre, il che è un vero piacere per noi: adoro stare all’aperto tutto il giorno e detesto Londra!”.

A quei tempi, per quella che sarebbe in seguito stata soprannominata la principessa triste, la vita si apriva all’orizzonte luminosa e promettente. “È meraviglioso essere sposati. – furono le sue parole – Penso che si possa dire con certezza dopo due mesi!”. Diana era entusiasta persino della vita a Palazzo, che descriveva con ironia: “È come giocare con i grandi!”.

Le lettere all’asta nell’anniversario con Re Carlo

L’inedita lettera di Diana, il cui contenuto è stato reso noto dalla testata britannica The Telegraph, è datata 27 settembre 1981 ed è parte di una collezione di oggetti messi all’asta, tra cui figura anche una foto della Principessa ai tempi della scuola, assieme alle amiche d’infanzia (nel gruppo c’è anche l’attrice Tilda Swinton). L’intera collezione sarà offerta in vendita al miglior offerente nel mese di luglio, per un valore stimato tra le 4.000 e le 6.000 sterline.

Fu la stessa Diana a esprimere la volontà di rendere pubblica la corrispondenza con l’ex marito. “Poco prima di morire, Diana mi disse che desiderava che la gente potesse vedere le lettere d’amore che aveva ricevuto da Carlo. – raccontò al Times la biografa reale Ingrid Seward – Voleva davvero che tutti sapessero che amava Carlo e che lui amava lei. E voleva che anche i ragazzi lo sapessero”.

La data scelta per l’asta non è casuale, se le cose fossero andate diversamente, il 29 luglio 2026 Re Carlo e Diana avrebbero infatti celebrato il loro 45esimo anniversario di nozze. Nonostante gli anni di amore, però, la storia tra il Principe e la Lady dal sorriso triste si concluse con ben più di un cuore spezzato, la separazione nel 1992 e il divorzio nel 1996, un anno prima della tragica morte di Diana.