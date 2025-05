Fonte: Getty Images Lady Diana e Carlo

Nel corso degli anni si è scritto molto sulla infelice storia d’amore tra l’attuale Re Carlo III d’Inghilterra e la sua ex moglie, Diana Spencer. Il loro matrimonio è terminato con un divorzio firmato il 28 febbraio 1996, poco più di un anno prima del tragico incidente stradale a Parigi in cui è rimasta vittima l’allora Principessa del Galles.

E quando si pensa al motivo principale per cui la favola tra Carlo e Diana si è trasformata in un incubo, la prima persona che viene in mente è Camilla Parker-Bowles, oggi Regina Camilla, che ha avuto una relazione extraconiugale con il figlio di Elisabetta II per anni.

Naturalmente, questa impressione generale è stata rafforzata dal fatto che Diana dichiarò nella sua famosa intervista alla BBC del 1995 che “eravamo in tre in questo matrimonio, quindi era un po’ affollato”.

Ma ora la biografa reale Ingrid Seward ha sorpreso tutti affermando che c’è stato un altro fattore importante in gioco nella decisione finale di divorziare. “Prima di morire mi ha detto che non era stata colpa di Camilla”, ha raccontato al podcast A Right Royal.

I veri nemici di Carlo e Diana

Ingrid Seward è stata un’amica intima di Lady Diana, trascorrendo del tempo con lei poche settimane prima della sua morte, avvenuta il 31 agosto 1997, all’età di 36 anni. Autrice di diversi libri su di lei, la royal expert ha ora condiviso un presunto commento rivelatore di Diana sulla fine del suo matrimonio con Re Carlo.

Parlando di cosa pensasse realmente la famiglia reale delle persone che lavorano nella casa reale britannica – persone che Harry ha criticato anche nelle sue memorie e nella sua recente intervista scottanti – la giornalista ha rivelato la frase che le avrebbe detto Diana poco prima di morire: “Non è stata Camilla a rovinare il nostro matrimonio, sono state le persone intorno a Carlo”.

Seward ha continuato dicendo: “Non sono mai riuscita a decifrare quel commento e a capirne il significato. Ma ricordo anche il padre di Diana che diceva quanto fosse difficile l’ambiente di Buckingham“.

E poi: “Quindi, quello che sto cercando di dire è che Harry ha ovviamente ragione in mezzo a tutta questa selva di lamentele. Ha delle argomentazioni valide, e sono incantata”.

Il divorzio del secolo

Era il 9 dicembre 1992 quando l’allora Primo Ministro John Major comparve davanti alla Camera dei Comuni per fare un annuncio ufficiale senza precedenti: la separazione del Principe e della Principessa di Galles, undici anni dopo il loro faraonico matrimonio, trasmesso in mondovisione.

Ma fu solo nel dicembre 1995, poco dopo l’intervista di Diana alla BBC, che a quanto pare Buckingham Palace esortò Carlo a divorziare da lei.

La separazione definitiva fu ufficializzata il 28 agosto 1996. Consigliata dal suo avvocato, Anthony Julius, Diana del Galles chiese di mantenere il suo status di principessa, di avere la sua casa a Londra, a Kensington Palace, e di partecipare a tutte le decisioni relative ai suoi due figli William e Harry.

Con la fine di questo rapporto, Diana lasciò inoltre spazio alla relazione tra Carlo e Camilla Parker Bowles. Una liaison che, dopo aver superato molteplici ostacoli, ha portato nel 2005 alle nozze (felici) della coppia.