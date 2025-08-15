Re Carlo, la rivelazione sull’incontro passato fra Diana e Camilla (che ammutolì tutti)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Arrivano dal passato nuove rivelazioni e dettagli su uno scontro fra Lady Diana e Camilla, negli anni in cui Lady D era ancora sposata con Re Carlo e il triangolo amoroso, fra bugie, sotterfugi e mezze verità, faceva molto discutere.

L’incontro passato fra Diana e Camilla che zittì tutti

Come svela il Daily Mail, nel suo libro sulla vita di re Carlo III, intitolato Rebel King: The Making of a Monarch, lo scrittore Tom Bower ha raccontato un incontro particolarmente teso tra i tre, avvenuto durante una festa di compleanno nel 1989. Il giornalista ha rivelato che fra Diana e Camilla ci sarebbe stato un momento di grande tensione durante una festa a cui si sarebbe presentata a sorpresa Diana.

La lite avvenne quando Diana arrivò inaspettatamente ad una festa a casa di Annabel Goldsmith nel sud-ovest di Londra , dove erano ospiti anche Camilla e suo marito Andrew Parker Bowles. “Diana arrivò inaspettatamente a una festa di compleanno a casa di Annabel Goldsmith a Ham, vicino a Richmond – ha svelato Tom Bower -. Charles era con Diana, mentre entrambi i Parker Bowles erano già lì. Quando nella stanza calò improvvisamente il silenzio, Diana sfidò Camilla a lasciare in pace Charles”.

“In risposta Camilla controllò la sua furia – ha rivelato ancora – e disse alla principessa che il suo comportamento era inaccettabile in una casa privata. La principessa, a suo dire, non era nella posizione giusta per lamentarsi. Mentre Camilla si limitava a una relazione single e convenzionale, Diana, come le avevano detto gli amici, stava facendo i conti con i bagnini”.

All’epoca, era il 1989, Carlo e Camilla trascorrevano sempre più tempo insieme, una situazione che faceva soffrire moltissimo Lady Diana, consapevole dell’esistenza di un sentimento fra il marito e la sua amica d’infanzia, contro cui non poteva fare nulla.

Le rivelazioni di Diana su Camilla e quella scandalosa intervista

Era il 1995 quando Lady Diana decise di rilasciare un’intervista alla BBC in cui raccontava tutta la verità sul suo rapporto con Carlo e sul legame di lui con Camilla. Nel corso dell’incontro con Martin Bashir, Lady Diana affermò di essere autolesionista: “Mi infliggevo delle ferite. Non mi piacevo. Mi vergognavo perché non riuscivo a sopportare la pressione”, raccontò di fronte alle telecamere. Spiegò anche di soffrire di un disturbo alimentare: “Ho avuto problemi di bulimia per diversi anni”. E ammise di aver avuto una storia clandestina con James Hewitt: “Ero innamorata di lui”. Ma soprattutto parlò del suo matrimonio con Carlo, pronunciando la celebre frase: “Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato”.

L’intervista andò in onda il 20 novembre 1995 e segnò un punto di svolta, svelando il vero volto dell’unione fra Carlo e Diana, ma soprattutto portando a galla i problemi di una Royal Family che sino a quel momento sembrava perfetta. Le parole di Diana vennero seguite da 23 milioni di persone, ossia quasi la metà dell’intera popolazione del Regno Unito. Da quel momento nulla sarebbe più stato lo stesso sia per Lady Diana che per Carlo e Camilla, costretti ad uscire allo scoperto e coinvolti in uno scandalo senza precedenti.