IPA Re Carlo, viaggio negli USA con polemica: ora rischia

Il prossimo viaggio di Re Carlo negli Stati Uniti si annuncia decisamente delicato. Si tratta della prima visita ufficiale del sovrano britannico oltreoceano da quando è stato incoronato. Ha dunque un valore simbolico, così come familiare e politico.

Una trasferta che rischia di rappresentare un banco di prova sotto differenti piani, per quanto riguarda i media internazionali. Per alcuni il nodo centrale è il rapporto con Harry ma come ignorare le azioni di Trump su scala globale.

Il dilemma Harry: ipotesi incontro privato

Sotto l’aspetto personale, Re Carlo dovrà fronteggiare il grande dubbio relativo a un possibile incontro con suo figlio, il Principe Harry. Da tempo ormai è residente a Montecito, in California, insieme con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet.

Il sovrano non ha modo di incontrare i nipotini da tantissimo e questa sarebbe la chance ideale per ricucire questo legame. Ogni passo del Re sul suolo americano riaccenderà una domanda che aleggia da mesi: ci sarà l’incontro con il figlio ribelle?

Un faccia a faccia che, se ci sarà, avverrà in maniera privata, prevedibilmente. Una mossa che acuirà la crisi con William ma, a dire il vero, quella sembra procedere a “gonfie vele” per conto proprio. Una spintarella in tale direzione in più farà poca differenza.

Considerando anche le proprie condizioni di salute, però, Carlo non può di certo permettersi di sprecare questa chance.

Secondo l’analisi di Richard Kay, firma storica del Daily Mail, il dilemma è inevitabile. Re Carlo ha visto i nipoti solo una volta, durante il Giubileo di Platino della compianta Regina Elisabetta II nel 2022. L’ultimo incontro con Harry risale allo scorso settembre, quando il Duca di Sussex era tornato nel Regno Unito per alcuni impegni ufficiali. Da allora, silenzi, distanze e una riconciliazione mai davvero compiuta.

Rapporto con Trump: l’ombra del Venezuela

Re Carlo è sommerso da polemiche e ora dovrà prepararsi anche a quella che porta la firma di Trump. Considerando il proprio ruolo politico, il sovrano britannico ignorerà l’attacco avvenuto in Venezuela o approfitterà della visita negli Stati Uniti per tracciare una linea netta?

Il Re, noto per la sua sensibilità diplomatica e per il linguaggio misurato, si muoverà con ogni probabilità in maniera estremamente cauta. È consapevole che ogni azione, parola e fotografia sarà analizzata anche in chiave geopolitica. Chi si attende però da lui una dura presa di posizione, resterà probabilmente deluso.

Nuova polemica su Andrea

È facile prevedere un generale silenzio di Carlo sul Venezuela, considerando quanto avvenuto con l’ormai ex Principe Andrea. Il sovrano non ha affrontato il tema nel discorso di Natale, come si può pensare che si schieri in uno scacchiere geopolitico tanto complesso.

Nuove polemiche sulla sua testa coronata, dal momento che la sua scelta è stata letta come una mancanza di rispetto per le vittime. Tutto ciò rafforza l’idea di un sovrano costretto a navigare tra questioni familiari esplosive e responsabilità globali. Un incarico forse divenuto fin troppo gravoso per lui.

