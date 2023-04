Il mese in cui sei nata determina il tuo carattere. Ecco come

Fonte: iStock Il mese di nascita influenza il tuo carattere

È proprio vero quel luogo comune che afferma che non si finisce mai di conoscere le persone. E questo vale sia in positivo che in negativo. Ma prima di volgere lo sguardo critico e inquisitorio verso gli altri, quanto possiamo dire di conoscere davvero noi stessi?

L’esplorazione di sé è un processo lungo e mutevole, che richiede tempo e coraggio, ma che è doveroso per la nostra crescita personale. Questo è supportato da strumenti più o meno popolari, come l’astrologia e l’oroscopo, la carta natale e l’ascendente, che ci permettono di esplorare nuovi e inediti tratti caratteriali che neanche sapevamo di avere.

Certo, si tratta di strumenti non scientifici che vanno incontro allo scetticismo dei più pragmatici. Però anche loro dovranno ricredersi, almeno in parte, perché c’è uno studio che conferma che il mese di nascita influisce sul carattere. E neanche poco. Curiosi di scoprire in che modo?

La ricerca scientifica

Uno studio della Columbia University di New York sostiene che il mese di nascita influenzi diversi fattori della vita delle persone, tra questi anche lo stato di salute.

Dalla ricerca, per esempio, è emerso che i nati nel mese di maggio possono godere e vantare una salute di ferro, mentre quelli nati a ottobre sono più cagionevoli. Ma non è tutto perché secondo alcuni esperti, il mese di nascita influenza, inevitabilmente, anche il carattere. Se vi state chiedendo in che modo, ve lo sveliamo subito.

Gennaio: testardi e ambiziosi

Secondo gli esperti i nati nel mese di gennaio, indipendentemente dall’influenza delle stelle e dal segno zodiacale, hanno alcune caratteristiche in comune. Si tratta di persone testarde, ma al contempo ambiziose. Si tratta di leader nati, e se questo da una parte è un pregio, dall’altra è anche un difetto perché tendono ad ascoltare poco il parere degli altri.

Secondo gli esperti, però, si tratta di persone molto socievoli, e anche sensibili, almeno nei confronti di chi fa parte della loro vita. Sono partner gelosi e passionali, ma altrettanto fedeli.

Febbraio: sognatori e liberi

I nati a febbraio, che è conosciuto come il mese dell’amore, sono spiriti liberi e grandi sognatori. Amano viaggiare e odiano le costrizioni: non riescono a vivere dentro confini prestabiliti. Sono persone oneste e leali, ma anche estremamente timide. Questa caratteristica li rende poco propensi a esternare i loro sentimenti.

Marzo: dolci e pacati

I nati nel mese di marzo, sono individui estremamente affabili. Secondo gli esperti, infatti, si tratta di persone dolci, garbate e affettuose. Che amano la serenità e la pace, anche nei rapporti personali.

Discutere con loro è davvero difficile: si arrabbiano raramente e sono sempre pronti a trovare soluzioni per risolvere le incomprensioni. Sono persone introspettive e tranquille, ma anche molto creative e fantasiose.

Aprile: avventurosi e impulsivi

I nati nel mese di aprile sono persone estremamente dinamiche. Vulcani di energia dietro ai quali è difficile stare. Sono avventurosi e impulsivi e sono sempre alla ricerca di nuove sfide da cogliere al volo.

Si tratta di persone molto istintive che raramente preferiscono la ragione al cuore. Questo, però, li porta a commettere spesso scelte sbagliate. Ma una cosa è certa: sono sempre onesti e leali, anche a costo di fare male.

Maggio: affascinanti e testardi

I nati nei giorni di maggio sono ostinati e testardi, ma anche incredibilmente affascinanti. Amano la vita e tutti i suoi piaceri concreti, non riescono mai a rinunciare ai peccati, soprattutto a quello della gola. D’altro canto, però, si annoiano facilmente di situazioni o persone, e per questo possono apparire volubili e indecifrabili.

Giugno: dolci e sensibili

Chi è nato a giugno è tendenzialmente dolce, lungimirante e sensibile, molto attento ai sentimenti degli altri. Si tratta di persone premurose ed empatiche, che non sempre però riescono a concretizzare quello che vogliono. Sono così affascinati dal mondo dei sogni, che spesso non riescono a tornare con i piedi per terra.

Luglio: energici e volubili

I nati nel mese di luglio sono onesti ma volubili, e avere a che fare con loro non è proprio una passeggiata. Si tratta di persone acute, energiche e con una dote innata da leader. Sono dei grandi oratori, ma non si può dire lo stesso della loro capacità di ascoltare.

Agosto: profondi e attraenti

Le persone nate nel mese di agosto sono splendenti, esattamente come il sole che domina le giornate estive. Sono molto passionali e istintive, ma anche profonde e introspettive, generose e a volte anche romantiche.

I nati di questo mese sono accomunati da un grande senso di responsabilità, e questo li rende dei leader nati, ma sono poco propensi alle critiche, ecco perché possono sembrare prepotenti. Sarà questo che li rende così affascinanti?

Settembre: sensibili e introversi

I settembrini sono accomunati dalle stesse caratteristiche: sono persone sensibili, argute, oneste e taciturne. Hanno un’ottima memoria, sono atletiche e amano viaggiare, anche se non rinunciano mai al relax della propria casa.

Nutrono grandi aspettative nei confronti degli altri, cosa che li porta a ricevere numerose delusioni. Sono perfezionisti ed esigenti verso gli altri e se stessi, ma al tempo stesso gentili e sempre disposti ad aiutare il prossimo

Ottobre: equilibrati e stabili

I nati nel mese di ottobre sono attraenti e affascinanti, particolarmente attenti al lato estetico. Ma sono anche persone molto fragili e sensibili, motivo per il quale sono sempre alla ricerca di equilibro e stabilità in tutto ciò che fanno, relazioni comprese.

Queste persone, infatti, temono il confronto e lo evitano ogni volta che possono. Per fortuna fanno di tutto per evitare equivoci e incomprensioni, trasformandosi in amici fidati e in partner amorevoli e fedeli.

Novembre: dinamici e innovatori

I “novembrini” sono dinamici, innovativi e sempre in movimento, ma al tempo stesso riservati e un po’ chiusi verso chi non conoscono bene. Per questo, talvolta, tendono a nascondere i loro sentimenti.

Non amano dire agli altri cosa fare, né tanto meno seguire le regole, ecco perché raramente fanno parte di un branco. Non hanno mai paura e si buttano nelle situazioni a capofitto assumendosi la responsabilità delle conseguenze.

Dicembre: generosi e impazienti

I nati nel mese di dicembre sono molto attaccati alle origini e alle tradizioni: amano la propria terra, le proprie radici e la propria casa. A volte sono po’ instabili in amore, e nelle relazioni in generale, perché hanno sempre bisogno di elogi e conferme.

Possono apparire presuntuosi e impazienti, ma sono persone estremamente generose e amorevoli, che si mostrano però solo a pochi eletti.