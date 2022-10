Test: di che segno zodiacale è la tua anima gemella?

Fonte: iStock Test: di che segno è la tua anima gemella?

Incontrare l’anima gemella sembra essere diventata una vera e propria impresa, soprattutto in tempi come questi dove la voglia di impegnarsi è sempre meno e le tentazioni sono dietro l’angolo. Se ci aggiungiamo anche la diffidenza creatasi a seguito delle numerose delusioni subiti, ecco qui che la missione diventa davvero impossibile.

Per fortuna, però, abbiamo delle alleate in grado di aiutarci e supportarci in questa estenuante ricerca. Stiamo parlando delle stelle. Sono proprio loro, infatti, a svelare i tratti caratteriali delle persone in base al segno zodiacale, e sono sempre loro a suggerirci quando è il caso di affidarci e fidarci, o di scappare a gambe levate più lontano che possiamo. Non c’è da preoccuparsi, però, perché secondo l’oroscopo ci sono almeno tre partner ideali per ogni persona.

Ed è alle stelle che ci siamo rivolte per provare a risolvere l’enigma più grande di sempre, quell con un test che vi svela di che segno è la vostra anima gemella. Pronte a innamorarvi?

L’anima gemella in base al segno zodiacale

Una volta c’era Platone, con la sua metà della mela nella quale tutte abbiamo creduto. Poi è arrivato il principe azzurro che abbiamo aspettato invano, fino a quando le esperienze ci hanno insegnato che la vita non è una favola.

Ed è stato lì che abbiamo capito che l’amore non è solo una questione di chimica e di colpo di fulmine, ma è un vero e proprio lavoro da svolgere ogni giorno, quello che ci permette di costruire una relazione solida fatta di affetto e premura, di complicità e reciprocità.

Certo è che per iniziare a lavorarci bisogna anche trovare la persona giusta. Ma per questo, come abbiamo anticipato, ci pensano le stelle.

Conoscere il segno zodiacale della persona che abbiamo di fronte, infatti, può aiutarci molto nella scelta del nostro partner. Non solo perché questo ci suggerisce i tratti della personalità del nostro eventuale futuro partner, ma anche perché può aiutarci a capire eventuali affinità che sono già scritte, o meno, tra le stelle.

Il test dell’anima gemella

Se avete già trovato la persona giusta, allora, non avrete bisogno di rivolgervi alle stelle, anche se una sbirciatina a ciò che dicono potrebbe darvi la conferma che stavate aspettando.

Se siete ancora alla ricerca dell’uomo giusto, invece, provate a cimentarvi con il nostro test per scoprire di che segno è la vostra anima gemella. E non dimenticate di chiedere il segno zodiacale prima di accettare un appuntamento, questo eviterà lacrime e cuori infranti.