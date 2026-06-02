Veronica Peparini festeggia il compleanno di Andreas Muller: “Le bimbe sono fortunate ad averti”

Getty Images Veronica Peparini e Andreas Muller

Per la famiglia Peparini-Muller il 2 giugno non è soltanto la Festa della Repubblica. È il giorno in cui si festeggia il compleanno di Andreas Muller e per farlo la coreografa ha deciso di dedicargli un dolce messaggio su Instagram. Una foto in bianco e nero del loro matrimonio, poi le parole di una moglie innamorata del marito, che celebra anche come padre.

La dedica di Veronica Peparini per il marito

Quelle di Veronica Peparini sono parole intense e sincere, che raccontano tutta la crescita di Andreas Muller, non solo come compagno di vita, ma soprattutto nel suo ruolo più “nuovo” di padre delle loro adorabili gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024. Il ballerino ha accolto la paternità con grande dedizione, ridisegnando la sua quotidianità per il bene delle donne della sua vita.

“Quando ti ho conosciuto eri piccolo ed eri già coraggioso, curioso e intrigante – si legge nel post condiviso su Instagram dalla coreografa -. Oggi hai ancora queste qualità e non ti dico che le cose siano sempre rose e fiori, ed è così difficile descrivere l’essenza vera del nostro amore perché chi ci conosce sa che caratteri forti abbiamo entrambi… Ma chi ci conosce bene sa anche quanto siamo legati, chissà da qualcosa che va oltre, forse da quel famoso filo rosso simbolo dell’anima gemella, nel linguaggio comune filo conduttore che unisce pensieri eventi e storie… Oggi fai 30 anni. Sei sempre coraggioso, curioso ma sicuramente più uomo. Complicato, ma uomo. Papà stupendo tanto presente con loro anche troppo. Le bimbe sono fortunate ad averti. Auguri amore della mia vita”.

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller

È ben nota la bella storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller, nata tra le mura della scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2018. Lei insegnava danza, mentre lui era un allievo che muoveva i primi passi sul piccolo schermo, aspirando alla vittoria del talent come i suoi coetanei.

Fin dall’inizio la coppia ha dovuto fare i conti con le critiche legate alla differenza d’età – dure a morire, purtroppo -, un ostacolo che hanno superato con grande maturità, dimostrando al mondo che l’amore vero non si cura dei numeri e delle convenzioni.

Dopo aver dato il benvenuto alle loro splendide figlie, le gemelle Penelope e Ginevra, non senza difficoltà, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno coronato il loro sogno d’amore sposandosi con rito civile la scorsa estate, il 4 luglio 2025, per poi celebrare un matrimonio romantico all’aperto a Roma il successivo 29 settembre. Un giorno indimenticabile, vissuto con il sostegno delle persone più care e accompagnato dall’emozionante presenza dei figli della coreografa.

Oltre alle piccole Penelope e Ginevra, infatti, a comporre questa splendida famiglia allargata sono anche Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio della Peparini col ballerino Fabrizio Prolli. Come loro stessi hanno raccontato, Andreas Muller è riuscito a integrarsi perfettamente in questa dinamica familiare, costruendo un rapporto di grande affinità con i figli della moglie.