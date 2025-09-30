Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: il magnifico abito della sposa

Dopo il rito civile, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati con una cerimonia da sogno (e l'abito della sposa è stupendo)

IPA Veronica Peparini e Andreas Muller

Dopo tanti anni d’amore, la nascita delle due gemelline Penelope e Ginevra, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati il 29 settembre, alla presenza di amici e parenti, dei figli di lei, Olivia e Daniele. L’ospite speciale? Ovviamente Maria De Filippi, presente alle nozze: alla fine, è stata lei a farli incontrare. Nel 2017, Muller e Peparini si sono conosciuti ad Amici: lei era insegnante, lui ballerino. La coppia si era già unita civilmente nell’estate del 2025.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati

Matrimonio da sogno per Veronica Peparini e Andreas Muller: la coppia, che sta insieme dal 2018, ha detto “sì”. Veronica è diventata mamma di nuovo con la nascita delle gemelline a marzo del 2024: uno dei giorni più felici della vita di Andreas Muller, papà orgoglioso che condivide spesso video e scatti delle bimbe su Instagram: “Io sono un papà innamoratissimo. Riempiono tutte le mie giornate e sono il pensiero fisso della mia vita. Tutto il resto ruota intorno a loro. Sono una cura”, aveva detto a Verissimo. Ora, è finalmente giunto il momento del matrimonio, in grande stile, una festa per celebrare l’amore e la loro famiglia.

Il “sì” era stato fissato per lunedì 29 settembre, la proposta e infine il matrimonio civile il 14 luglio 2025. Poche ore prima delle nozze, Muller ha fatto una serenata alla sua dolce Veronica, presentandosi sotto il balcone di lei, con brani d’eccezione, come Sai che e Serenata Rap. E poi le immancabili rose rosse, simbolo d’amore e passione. “Gli ospiti stanno arrivando e sappiamo già cosa accadrà. La cerimonia è pronta”, così avevano anticipato qualche dettaglio.

L’abito magnifico della sposa

Magnifico, a dir poco, l’abito della sposa, firmato Justin Alexander. L’abito è unico nella sua semplicità: tradizionale, dalle linee pulite, con corsetto strutturato senza spalline e gonna principesca. Ad accompagnare la sposa all’altare sono stati il papà e il figlio Daniele: Olivia, Ginevra e Penelope hanno percorso insieme la navata, vestite con look simili, in rosa e bianco.

Dopo il rito civile a luglio del 2025, è arrivato il momento del matrimonio, una grande festa che ha riunito tutti gli affetti più vicini, pronti a festeggiare questo nuovo capitolo nella vita della Peparini e di Muller. Dopo la proposta, arrivata in occasione della partecipazione al reality La Talpa, Peparini e Muller avevano parlato del matrimonio in programma a Verissimo: il periodo non è cambiato, perché stavano scegliendo tra agosto e settembre. E dopo il timore del caldo di agosto, anche quello delle piogge di settembre: “Se quel giorno piove, io non ci sono. Veronica festeggerà con tutti, io resto a casa”. Alla fine, però, il matrimonio si è tenuto senza intoppi.

Andrea Muller ha sempre protetto il loro amore dalle critiche: “Ancora oggi mi capita di leggere: ‘vediamo quanto durano’, ‘questi durano da Natale a Santo Stefano’, ‘mamma e figlio’, ‘la vecchia e il raccomandato’. Quasi 8 anni e due figlie meravigliose, fiero di aver fatto tutto questo con mia moglie. Ti aspetto a settembre, sarai stupenda”. E così è stato: settembre è arrivato, e con lui il fatidico “sì”, con Veronica stupenda nel suo abito bianco, e senza pioggia.