Dopo anni di commenti durissimi, diretti a lui, a sua moglie e alle loro figlie, Andreas Muller ha deciso di mettere un po' di cose in chiaro

IPA Andreas Muller e Veronica Peparini: la verità in un video

Tutti noi abbiamo una soglia di sopportazione, quando si tratta di commenti altrui. Se si è dei personaggi pubblici, si tende a trattenersi un po’ di più, evitando reazioni di pancia, ma quando è troppo è troppo.

Andreas Muller ha raggiunto il culmine della sua capacità di sopportazione, dopo numerosi commenti ripetuti atti a ledere la sua persona e screditare la sua relazione. Ha così affidato a un video social tutta la propria frustrazione e il risultato è stata un’ondata di supporto.

Lo sfogo di Andreas Muller

Inizia decisamente col botto il video social di Andrea Muller. Il titolo la dice lunga: “Sono omosessuale. Ho sposato Veronica solo per soldi”. È la scritta che campeggia al centro dello schermo per alcuni secondi.

Si mostra su un terrazzo e, in maniera molto naturale, confessa ironicamente ciò che molti pensano di lui da tempo: “Sono dichiaratamente omosessuale ma ho sposato Veronica Peparini per vincere Amici, aprire il mio negozio e comprarci l’attico, ma soprattutto per ereditare tutti i suoi soldi”.

La verità è che la gente ama parlare, anzi sparlare, senza sapere nulla, dice. Il gioco all’odio sui social è ormai all’ordine del giorno e ci si diverte a prendere di mira gli altri, provando a distruggere quanto di bello hanno costruito. Dev’esserci per forza del marcio dietro ogni cosa mostrata in TV o sui social. Sintomo di una frustrazione dilagante, che spesso va a colpire soggetti fragili, che dai social ricevono tanto odio da divenire insostenibile.

Non è il caso di Muller, che reagisce con forza, anche se col tono di chi è stanco di tutto questo:

“Non è da me essere maleducato sui social e soprattutto fare questo tipo di contenuti, ma è arrivato il momento di dare delle spiegazioni. Andiamo in ordine, ho vinto Amici grazie a Veronica Peparini, ma credo non abbia mai avuto questo tipo di potere. Ritengo poi che la mia vittoria sia avvenuta sotto gli occhi di tutti. Mi accollo il titolo di raccomandato, ma è una c****ta”.

La relazione con Veronica Peparini

Il mondo dello spettacolo ci ha abituati a coppie che nascono per visibilità, magari all’interno di programmi come il Grande Fratello o Uomini e Donne, per poi scoppiare poco dopo. Andreas Muller non fa nomi e non gli interessa, ma si tiene fuori da questo calderone.

“Io e Veronica ci amiamo. È una colpa se mi sono innamorato della vecchia, di quella che sembra mia nonna, come dite voi? Cosa più importante, con Veronica ho avuto le mie due figlie, Ginevra e Penelope, che a detta vostra sono oscene, brutte, hanno dei problemi e non si possono guardare. Capisco le critiche al personaggio ma se arrivate a parlar male di due bambine, siete rovinati”.

La verità sul negozio

Che dire invece del negozio aperto? Un progetto che Muller nega d’aver realizzato con soldi altrui. Ha fatto tutto con i propri risparmi. Ci ha impiegato tempo, denaro e fatica, così com’è abituato a fare da sempre.

Ha infatti ribadito d’aver iniziato a lavorare a 15 anni, costruendosi un futuro “senza i soldi di mamma e papà”. Ed ecco il duro messaggio finale:

“La verità è che avete una vita talmente vuota, che per eccitarvi e avere un senso dovete per forza screditare gli altri, facendo del male. Il mio consiglio è d’avere le spalle larghe e rendersi forti nella vita, perché se fosse stato per tutto quello che dicono di me, mi sarei dovuto buttare di sotto”.

