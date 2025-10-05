Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller rivivono il matrimonio: “Quel giorno ci siamo detti tutto”

A Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller rivivono il loro giorno più bello: tra serenate, promesse e lacrime, “quel giorno ci siamo detti tutto”

C’è tutta la dolcezza di una coppia che ha attraversato il tempo, le critiche e la passione nella nuova intervista di Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo. Ospiti di Silvia Toffanin, la coreografa e il ballerino sono tornati in TV per raccontare — con emozione e ironia — il loro matrimonio da sogno, celebrato pochi giorni prima alle porte di Roma.

Una chiacchierata a cuore aperto, che non parla solo di un “sì”, ma di un percorso di amore, libertà e coraggio. “Quel giorno ci siamo detti tutto” ha raccontato Andreas, e nelle sue parole c’è il senso profondo di una storia vissuta senza filtri, con la leggerezza dei gesti veri e la profondità dei sentimenti che resistono a tutto.

A Verissimo, la Peparini e Andreas: un racconto di emozioni (e di verità)

Nel salotto di Verissimo, i due si sono ritrovati a rivivere il loro giorno più bello, tra video, risate e ricordi. “Io ero felice e tranquilla, ma poi mi si è chiuso lo stomaco per l’agitazione” ha confessato Veronica, con quella sincerità che da sempre la distingue. Andreas, invece, non nasconde la tensione di quei momenti: “Ero teso, avevo paura di non riuscire a dire quello che sentivo. Ma quando ho letto le promesse, mi sono liberato: volevo che tutti sapessero ciò che avevo bisogno di dire”.

Parole che hanno commosso Silvia Toffanin e il pubblico. “L’amore non lo vivi solo nelle cose belle, ma nel continuare a esserci nei momenti difficili” ha aggiunto Veronica, e la sua frase è diventata una delle più condivise della puntata. Le immagini mostrate in studio — dalle promesse fino al taglio della torta — raccontano due persone che, al di là delle differenze, si incontrano nella stessa direzione: quella della famiglia, della complicità, e di un amore che non chiede permesso per esistere.

Durante i festeggiamenti, Andreas e Veronica hanno sorpreso tutti con una dance battle di coppia: passi precisi, sorrisi complici, un linguaggio del corpo che dice più di mille parole. È stata la conferma che per loro la danza resta la più sincera forma di comunicazione, quella che li ha uniti fin dall’inizio e che oggi, dopo anni, continua a raccontare la loro storia d’amore.

Nel finale dell’intervista, Veronica ha parlato anche del suo ritorno nella scuola di Amici, dove ora siede di nuovo tra i professori: “Sono onorata di essere tornata nel posto che chiamo casa. Felice di essere stata riaccolta e di poter essere lì”. Parole semplici ma piene di gratitudine, che chiudono il cerchio di una favola cominciata in uno studio di danza e culminata in un matrimonio che, come lei stessa ha detto, “è la fine di un momento e l’inizio di un altro capitolo”.

Un matrimonio da film (con vista su Roma)

Il 29 settembre 2025 Veronica e Andreas hanno pronunciato il fatidico sì con una cerimonia religiosa romantica e intima, dopo il rito civile celebrato l’anno precedente. La sera prima, Andreas ha sorpreso la sposa con una serenata sotto casa, accompagnato da chitarre e musicisti dal vivo: tra i brani scelti Sai che di Marco Mengoni e Serenata Rap di Jovanotti, chiusa con un mazzo di rose rosse. “Ero emozionato e teso, non è stato un giorno studiato o sognato per anni” ha raccontato a Verissimo, “ma la verità è che proprio per questo è stato perfetto”.

Il matrimonio si è svolto in una location panoramica con vista su Roma, un sogno sospeso tra eleganza e semplicità. Veronica ha scelto un abito da sposa firmato Justin Alexander, con corsetto strutturato, scollo a cuore e ampia gonna in tulle leggero, un equilibrio di forza e grazia che rispecchia perfettamente la sua personalità. Il make-up era naturale, con un tocco luminoso sugli zigomi e rossetto nude, mentre i capelli — raccolti in uno chignon morbido — lasciavano cadere alcune ciocche laterali per incorniciare il viso.

All’altare è arrivata accompagnata dal padre e dal figlio maggiore, Daniele, in un momento di grande commozione. A rubare la scena, però, sono state le piccole Penelope e Ginevra, che hanno portato le fedi nuziali insieme ai fratellastri Olivia e Daniele, regalando alla cerimonia un tocco di magia familiare. “Siamo due miracolati, le nostre figlie sono due regali” hanno detto con la voce rotta, mentre scorrevano in studio le immagini delle nozze.