Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano, svelata la data delle nozze

Fonte: IPA Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano e finalmente annunciano la data delle nozze. I due ballerini si erano innamorati ad Amici e oggi sono pronti – dopo la nascita delle figlie – a coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio.

Quando si sposano Veronica Peparini e Andreas Muller

Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, Veronica Peparini e Andreas Muller si sposeranno il prossimo settembre. Secondo quanto svelato da Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice, la coppia sarebbe pronta a giurarsi amore eterno con una cerimonia romantica che si terrà a Roma.

“La coreografa e il ballerino di Amici pronunceranno il fatidico ‘sì’ il prossimo settembre”, ha spiegato il giornalista. Le pubblicazioni del matrimonio infatti sono state già pubblicate dal Comune di Roma, in attesa del fatidico sì che avverrà con un rito civile.

Lo scorso anno la coppia aveva accolto l’arrivo delle gemelline Ginevra e Penelope che, con molta probabilità, avranno un ruolo chiave nel matrimonio. Ci saranno inoltre Daniele e Olivia, i due figli di Veronica Peparini nati dal matrimonio con Fabrizio Prolli.

Come è noto la proposta di nozze era arrivata nel corso del programma La Talpa. Durante lo show condotto da Diletta Leotta, l’ex ballerino di Amici si era inginocchiato di fronte alla compagna. “Ne abbiamo fatte tante di follie, voglio fare un altro passo in avanti – aveva detto lui, chiedendo la mano di Veronica Peparini -. Per noi il sogno più grande è sempre stato quello di diventare genitori ma ho pensato che a tutti gli effetti, in quanto donna, potesse fargli piacere”.

La storia d’amore fra Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller sono legati ormai da diversi anni. Una relazione, la loro, nata nel 2017 quando lei era insegnante nello show Amici di Maria De Filippi e lui un ballerino della trasmissione.

Il feeling fra la maestra e il concorrente di Amici fu evidente da subito. Per mesi però i due cercarono di tenere segreta la storia d’amore per via dei loro 25 anni di differenza.

“Sento di dire che l’amore può tutto perché quando pensavo a noi due io lo vedevo proprio impossibile, c’erano troppe cose da superare – aveva confessato qualche tempo fa Veronica Peparini -: la mia famiglia, i figli, il mio ex marito. Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo, ne abbiamo veramente superate e abbiamo rischiato il tutto per tutto”.

Veronica Peparini aveva poi parlato del desiderio di Andreas Muller di diventare padre. Un sogno che si è avverato nel 2024 quando la ballerina ha dato alla luce le gemelline Penelope e Ginevra.

“L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli, questa cosa era un pensiero che mi logorava – aveva detto -. Quindi volevo cercare a tutti i costi di renderlo felice e ci sono riuscita con Penelope e Ginevra”.

Un amore importante e forte che ha superato tanti ostacoli e che ora verrà celebrato al meglio con un romantico matrimonio. Una cerimonia che sarà a Roma alla presenza della famiglia di entrambi e degli amici più cari compresa, forse, anche Maria De Filippi.