Veronica Peparini, la dedica dolcissima al figlio Daniele per i 18 anni: “Ci sarò sempre”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Veronica Peparini, la dolce dedica per i 18 anni del figlio Daniele

Veronica Peparini, oltre a essere una coreografa di grande talento, è anche una mamma dolcissima. E quando si parla dei suoi figli, ogni parola si fa più tenera, più intensa.

Da sempre abituata a condividere sui social frammenti della sua quotidianità, la coreografa ha voluto fermare il tempo per celebrare un momento speciale: il 10 dicembre suo figlio Daniele ha compiuto 18 anni. Un traguardo importante, che Veronica ha scelto di festeggiare con una serie di foto che li ritraggono insieme e una dedica dolcissima.

Veronica Peparini, la dedica per i 18 anni del figlio Daniele

Diciotto anni sono un confine simbolico: un passaggio che profuma di futuro e indipendenza, ma che per una mamma resta sempre carico di emozioni contrastanti. Veronica Peparini lo sa bene: oggi la sua vita è divisa tra la gioia delle due gemelline nate dall’amore con Andreas Müller e quello sguardo orgoglioso che continua a posarsi sui figli cresciuti.

Daniele, nato come Olivia dalla precedente relazione con Fabrizio Prolli, compie 18 anni e si affaccia a una nuova fase della sua vita. E per celebrare questo traguardo così importante, la coreografa ha voluto fermare il tempo condividendo sui social una serie di fotografie.

“Sempre un po’ più via da me… ma come vola il tempo amore mio... 18 ed era ieri che eri piccolo piccolo mio!!! Amo il ragazzo che sei diventato e ti guardo con orgoglio e fierezza, e a modo tuo cambierai e cadrai ma io ci sarò sempre sempre sempre e per sempre! Auguri amore mio”, ha scritto Veronica a corredo degli scatti di Daniele da bambino.

Gli auguri di papà Fabrizio e Andreas Müller

Ad aggiungersi agli auguri di Veronica Peparini non potevano mancare quelli di papà Fabrizio, ex marito della coreografa e figura da sempre presente nella vita di Daniele. Un messaggio intenso, affidato ai social, che ripercorre il loro legame e il tempo che, improvvisamente, sembra essere volato.

“Io non so quando sia successo, ma ho battuto gli occhi, mi sono girato e oggi compi 18 anni… Mi sono innamorato di te dal primo istante in cui mi hai stretto il dito… e da lì hai insegnato più tu a me ad essere genitore che io a te a comportarti da bravo figlio”.

Fabrizio ha poi continuato: “Hai un carattere tutto tuo, a volte spinoso e schivo, a volte tremendamente coinvolgente. Sai colmare i vuoti di chi ha la fortuna di entrare nel tuo cuore. Sappi che nel mio hai un posto prioritario, e per te ci sarò sempre. Sarai sempre il mio Jack, re delle zucche”.

Accanto a questo messaggio, sono arrivati anche gli auguri di Andreas Müller. L’attuale marito di Veronica, che oggi stringe tra le braccia le due gemelline Penelope e Ginevra, ha condiviso una storia sui social: “Buon compleanno al neo diciottenne più bello d’Italia. Ho stima di te e, cosa più importante, ti voglio bene grande uomo”.

Nel tempo, Andreas ha più volte raccontato il legame speciale costruito con i figli di Veronica, così come il rapporto sereno con Fabrizio, a dimostrazione di una famiglia allargata che, pur nelle sue differenze, mette sempre al centro l’amore.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!