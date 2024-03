Veronica Peparini mamma, sono nate le figlie di Andreas Muller: “Con voi rinasco”

Fonte: Getty Images Veronica Peparini e Andreas Muller

Doppio fiocco rosa per Veronica Peparini e Andreas Muller: sono finalmente nate le gemelle della coppia di Amici. L’annuncio è stato dato dall’ex vincitore del talent show, che non ha nascosto gioia ed emozione per questo momento così magico. Come anticipato a Verissimo alle bambine sono stati dati i nomi di Penelope e Ginenvra. Le piccole hanno inoltre il doppio cognome: Muller-Peparini.

Veronica Peparini ha partorito: sono nate le figlie di Andreas Muller

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”, ha scritto Andreas Muller su Instagram, postando le prime foto di Penelope e Ginevra. Vestite di bianco, le piccole indossano dei colorati cappellini: uno giallo, l’altro rosa. Veronica Peparini ha partorito a Roma lunedì 18 marzo.

“A me piaceva tantissimo un nome però lei me l’ha bocciato, era Rebecca. Poi ci siamo messi d’accordo, uno l’ho scelto io e uno lei”, ha rivelato qualche tempo fa Andreas a Verissimo. Veronica ha invece fatto sapere: “Quello che ha scelto lui a me è piaciuto subito e ho detto subito sì. Quello che ho scelto io ho dovuto lottare un po’ di più perché a lui non piaceva”.

La gravidanza difficile di Veronica Peparini a 52 anni

La gestazione di Veronica Peparini non è stata semplice in quanto si è trattata di una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica. “Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all’altro che invece è ricevente”, ha raccontato in tv l’ex Professoressa di Amici che, insieme al compagno, ha temuto di poter perdere le bambine.

“Siamo andati a fare la visita e le dottoresse si sono accorte del principio di questo tipo di malattia. La mia fortuna è stata questa, perché spesso invece molte donne si accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta”, ha precisato Veronica Peparini. Non è chiaro da cosa scaturisca questo tipo di problema nelle gravidanze gemellari: “La dottoressa mi ha detto che non dipende da fattori come il lavoro, lo sforzo, può succedere a chiunque”. La coppia ha ammesso: “Ci siamo spaventati, ma abbiamo cercato di rimanere positivi”.

Tra l’altro Veronica Peparini è riuscita a restare incinta all’età di 52 anni grazie alla scienza anche se ha preferito non svelare troppi dettagli. La ballerina e coreografa si è limitata a dire che “abbiamo dovuto chiedere un piccolo aiutino visto la mia età, ma poi è arrivato subito. Siamo stati fortunati”.

Veronica Peparini è già mamma di Daniele, 16 anni, e Olivia, 11, nati dal precedente matrimonio con il ballerino Fabrizio Prolli. La relazione con Andreas Muller è sbocciata più di sei anni fa dietro le quinte di Amici e la coppia, nonostante i vari pregiudizi per l’età (Veronica è più grande di Andreas di 25 anni) si è sempre mostrata molto unita e complice.

Veronica Peparini e Andreas Muller convivono a Roma con i figli più grandi della coreografa e in futuro potrebbero convolare a nozze anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale.