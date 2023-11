Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato con una gioia immensa di aspettare due gemelli. Il coronamento di una storia che ha superato ogni critica anche in merito alla differenza d’età che, secondo un sentimento comune, non è vista di buon occhio specialmente se a essere più grande è la donna. Critiche sterili, in fondo, che sono state scalzate dal lieto evento pronto a cambiare (in meglio) le loro vite. Ma qualcosa sembra essere andato storto, a giudicare da un preoccupante messaggio del ballerino.

Andreas Muller sulla gravidanza della Peparini, parole preoccupanti

Appena poche ore fa sembrava tutto tranquillo. Veronica Peparini aveva condiviso delle immagini su Instagram in cui mostrava il suo bel pancione, per comunicare ad amici e fan che ad attendere lei e il compagno ci sarebbe stata una visita dai medici che stanno seguendo la sua gravidanza. “Questa mattina stiamo andando a controllare come stanno le gemelline dal nostro team di dottoresse di fiducia al Bambino Gesù a Roma – aveva scritto -, intanto vi lascio qui questi momenti di fine quarto mese, tra sbalzi ormonali e amore”.

Eppure non è andata come si sarebbero aspettati. A far preoccupare sono state le parole condivise dal Andreas Muller tra le storie di Instagram: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

Com’è ovvio il ballerino non è entrato nei dettagli. Lui stesso ha sottolineato che la gravidanza della compagna è pubblica e che, per loro stessa volontà, è stato pubblico l’annuncio in televisione, di fronte a una vasta platea. Ma è pur sempre qualcosa che esula dalla fama o dai like sui social: si percepisce che la situazione è seria ed è nel pieno diritto di questi due genitori vivere questi concitati momenti al di fuori degli abituali mezzi di comunicazione.

Veronica Peparini incinta a 52 anni, l’annuncio al fianco di Andreas

L’annuncio della gravidanza a Verissimo era stato un momento di pura gioia per Veronica Peparini e Andreas Muller, ma anche per i tantissimi fan che ogni giorno li seguono assiduamente sui social, da quando è iniziata la loro lunga storia d’amore. Silvia Toffanin era visibilmente emozionata, proprio come i telespettatori che – dopo uno spoiler – erano in attesa di una conferma, infine, giunta.

Ballerina e coreografa tra le più amate in Italia e all’estero, la Peparini sta affrontando una gravidanza tardiva, all’età di 52 anni: “Abbiamo avuto un piccolo aiutino perché data la mia età non era facile, ma è successo subito – aveva spiegato nel salotto di Canale 5 -. Sappiamo di tante coppie il cui percorso è più tortuoso, invece noi siamo stati fortunati. Sono felicissima e sicuramente più consapevole e più adulta. E soprattutto di affrontare tutto insieme a lui”. Adesso l’unica speranza è che tutto si risolva per il meglio.