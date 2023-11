Siamo qui, col fiato sospeso, a sperare che vada tutto bene. Andreas Müller e Veronica Peparini sono in attesa di due gemelle, contro ogni pronostico vista l’età matura di lei, ma con il forte desiderio che tutto possa concludersi per il meglio. E sì, perché a pochi giorni dalla notizia ufficiale qualcosa non sta andando come dovrebbe. Niente a che vedere con gli anni, spiega lui, ma si tratta di una situazione seria che richiede un monitoraggio costante. Intanto, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si è mostrato tutt’altro che abbattuto e, anzi, ha voluto rivolgere un bellissimo messaggio alle sue gemelline mostrandone l’ecografia in una delle sue stories di Instagram.

Veronica Peparini incinta, le parole di Andreas Müller per le gemelline

Due cuori che battono insieme e un’ecografia che mostra due vite, minuscole ma fortissime, che adesso vogliono lottare per venire al mondo. “Ce la faremo”, scrive Andreas Müller su Instagram, quasi a voler incoraggiare le sue bambine a non mollare. Il rischio di malattia feto fetale, purtroppo tipica delle gravidanze monocoriali, non è ancora scongiurato. A spiegarlo è stato proprio lui, il futuro papà, che ha voluto aggiornare i follower con un lungo messaggio condiviso sui social.

“Le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte – ha raccontato – È scattato un campanellino d’allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente. Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web”.

Le prime complicazioni durante la gravidanza

Tutto stava procedendo per il meglio. E così i due futuri genitori, con grande gioia, avevano voluto condividere con tutti la bellissima novità che riguardava la loro famiglia prossima a diventare ancora più numerosa. A poco tempo dall’annuncio dato a Verissimo da Silvia Toffanin, però, sono sopraggiunte le prime complicazioni, individuate durante una visita di controllo.

“Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi – ha scritto Andreas Müller – Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

Di certo, non è questo il momento di mollare. La futura mamma si sta infatti sottoponendo a controlli costanti, ogni 48 ore, ed è seguita dall’équipe medica del Bambin Gesù di Roma. L’obiettivo è quello di scongiurare la patologia feto fetale e il conseguente intervento di cui chiaramente non si può conoscere l’esito. Dita incrociate e sguardo proiettato verso il domani, per il ballerino, che finalmente si lascia andare alla positività. “Ce la faremo”, scrive, mentre Veronica Peparini lotta con tutte le forze perché il loro sogno si avveri.