Segnali incoraggianti, sono quelli che Andreas Muller ha condiviso con i propri follower circa la gravidanza di Veronica Peparini. La coppia, infatti, è in attesa di due gemelle ma – dopo l’annuncio della bella notizia – si è verificata una problematica che sta tenendo con il fiato sospeso non solo loro, ma anche i tantissimi fan.

Nulla che abbia a che fare con l’età della coreografa e ballerina (che ha 52 anni), ma piuttosto una condizione dovuta alla tipologia di gravidanza. Ora, però, Muller ha condiviso nuovi messaggi che fanno ben sperare, perché sembra che le cose stiano procedendo nel modo migliore.

Andreas Muller, il messaggio sulla gravidanza è incoraggiante

Continua ad aggiornare i tanti fan sull’andamento della gravidanza di Veronica Peparini: Andreas Muller è un futuro papà orgoglioso e attento e – sin da quando la notizia della dolce attesa è diventata ufficiale – ha pubblicato resoconti e notizie. Anche quando ha dovuto informare che non tutto stava procedendo nella direzione giusta, perché da controlli di routine era emersa una problematica.

Ma, dalle ultime storie pubblicate su Instagram, arrivano segnali di incoraggiamento. Il ballerino, infatti, prima ha condiviso un’immagine dell’ecografia commentandola con “fiero”, poi ha rivelato qualche dettaglio in più. “Le cose sembra stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici”, si legge in un’altra storia. Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo non soltanto a loro, ma anche a tutti i fan che seguono con partecipazione gli aggiornamenti sulla gravidanza.

E, a quanto pare, la coppia avrebbe anche scelto come chiamare le due gemelle. A dirlo sempre Andreas Muller che ha aggiunto: “E dopo un lungo studio abbiamo forse trovato anche i nomi per queste due guerriere”.

Segnali incoraggianti, che si aggiungono alla grinta e alla determinazione che traspaiono anche da altre parole, pubblicate precedentemente, sempre dal ballerino. Una settimana fa – infatti – aveva condiviso l’immagine di un’altra ecografia accompagnata da un bellissimo messaggio per le sue gemelle: “Ce la faremo”.

Veronica e Andrea: l’annuncio della gravidanza e le problematiche

L’annuncio della gravidanza è arrivato negli studi di Verissimo con tanta commozione e gioia: una notizia che va a coronare una bellissima storia d’amore iniziata diversi anni fa e che dimostra come la differenza d’età non conti nulla.

Una gioia oscurata, però, pochi giorni dopo da alcune problematiche emerse in un controllo di routine. Subito Veronica e Andrea avevano spiegato: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene, come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”.

Poi, qualche giorno dopo, il ballerino aveva dato qualche dettaglio in più: “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”.

“Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale – aveva concluso – e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da se, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”.

Ora, però, i nuovi messaggi che ha condiviso sono incoraggianti e fanno tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che – con grande affetto e partecipazione – stanno facendo il tifo per loro e per le gemelle.