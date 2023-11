Non poteva esserci notizia più bella: Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato di essere in attesa di due gemelli nello studio di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto la coppia tra grandi sorrisi e tante lacrime di gioia (ovviamente), dando al pubblico la lieta novella.

Veronica Peparini e Andreas Muller, due gemelli in arrivo

Una puntata ricca di emozioni quella di Verissimo: Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto Veronica Peparini e Andreas Muller per raccontare la loro storia d’amore e dare un annuncio speciale. Insieme alla padrona di casa la coreografa e il ballerino hanno ripercorso le tappe del loro sentimento, nato nello studio di Amici sei anni fa.

La loro storia, a causa della differenza d’età (ben 25 anni), è stata spesso osteggiata e criticata, e anche la stessa coppia non sempre ha vissuto con spensieratezza e leggerezza questo sentimento. “Eravamo ad Amici, c’era il mio ex marito, c’erano i figli… Ma c’era qualcosa e sentivo di non potere rinunciare e sono andata avanti contro tutto”, ha raccontato Veronica, visibilmente emozionata. E Andreas Muller non poteva che confermare: “Anche per me è stato lo stesso: all’inizio cercavo di frenare questo sentimento che mi sembrava sbagliato, ma inevitabile”.

E poco dopo, proprio come già si vociferava, è arrivato il momento dell’annuncio più bello: “Sono felice di dirlo qua, anche perché non lo abbiamo detto ancora a nessuno… ma sono incinta! Sono di 4 mesi e mezzo, anche se ancora non si vede tanto”, ha confessato Peparini. E Muller ha aggiunto: “E non solo… sono gemelli!“. La coppia poi ha scoperto insieme alla conduttrice il sesso dei bebè in arrivo: si tratta di due femminucce.

Un momento emozionante per la coreografa e il ballerino, che hanno visto lo studio colorarsi di rosa, tra le lacrime, i sorrisi e gli applausi del pubblico, che ha gioito con loro per la splendida notizia. “Un po’ me l’aspettavo – ha confessato Andreas – e al destino ci credo: ogni volta che mi approcciavo a una bambina si instaurava un rapporto speciale. Si vede che doveva andare così, siamo felicissimi”.

La gravidanza di Veronica Peparini

Una meravigliosa notizia per la coppia, che non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia: la coreografa è già madre di Daniele e Olivia, nati dal precedente matrimonio con il ballerino Fabrizio Prolli, mentre Andreas ha sempre voluto diventare papà.

“Io avevo un po’ di terrore di dirlo alla mia famiglia: mia figlia Olivia me l’ha sempre chiesto, ma Daniele ha 16 anni e pensavo la prendesse male. Invece mi ha stupito: entrambi erano felicissimi e mi sono sentita appoggiata e protetta”, ha raccontato Veronica ai microfoni di Silvia Toffanin.

Il sogno di diventare genitori non era facilissimo da realizzare: la ballerina ha infatti 52 anni e una gravidanza non sarebbe arrivata rapidamente in modo naturale. “Abbiamo avuto un piccolo aiutino perché data la mia età non era facile, ma è successo subito. Sappiamo di tante coppie il cui percorso è più tortuoso, invece noi siamo stati fortunati”, ha spiegato la coreografa. “Sono felicissima e sicuramente più consapevole e più adulta. E soprattutto di affrontare tutto insieme a lui”.