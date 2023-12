Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a "Verissimo" per spiegare come sta procedendo la gravidanza dopo lo spavento

Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a Verissimo per spiegare le condizioni della gravidanza dopo il grande spavento che hanno passato nelle ultime settimane. Le preoccupazioni per la salute delle gemelle non sono state facili da affrontare, anche perché il tutto è avvenuto poco dopo l’annuncio nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Ora, però, è tempo di riposo per Veronica Peparini: la gravidanza è costantemente monitorata.

Verissimo, Veronica Peparini incinta: come stanno le gemelline

Veronica Peparini e Andreas Muller non sono presenti nel salotto di Verissimo, bensì in collegamento da casa. Una scelta diversa rispetto al 5 novembre, quando hanno preso parte al programma di Silvia Toffanin per annunciare di essere in attesa di due gemelle. L’amore della Peparini e di Muller, che hanno una differenza d’età di 25 anni, è più forte che mai, e ora è destinato a fortificarsi ancor di più.

Dopo l’annuncio, c’è stato un grande spavento per la coppia: su Instagram, Muller ha comunicato ai follower un problema legato alla gravidanza. “Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare”, un messaggio secco, proprio dopo aver ricevuto un enorme moto d’affetto da parte del pubblico e dei fan. Ora, la coppia è ritornata a Verissimo per spiegare come stanno le gemelline dopo quanto accaduto e come sta procedendo la gravidanza.

“Sto meglio, adesso abbiamo passato un periodino un po’ particolare, ma tutto sta migliorando. Sto bene, siamo contenti, molto più rilassata dei primi giorni. Dopo che ci siamo salutati, poi, non è passato molto, una settimana dopo ci è preso un bel colpo. Questo tipo di gravidanze gemellari ha questo tipo di possibilità, delle problematiche che potrebbero accadere, come la trasfusione feto fetale. Le gemelle sono nella stessa placenta in due sacchi divisi: una delle due gemelle potrebbe diventare la donatrice dell’altra, quindi il sacco di una è come se si prosciugasse. Non sanno da dove è scaturita la malattia, però possono intervenire ed è importante saperlo presto. Bisogna monitorare la gravidanza con gli specialisti, perché l’importante è prenderla in tempo”.

Andreas Muller e Veronica Peparini, le critiche ricevute

La scelta di tornare a Verissimo non è stata casuale. Oltre che per spiegare le condizioni di salute delle gemelle e della Peparini, la coppia intende sensibilizzare proprio sulla tematica, ovvero sulla trasfusione feto fetale nelle gravidanza gemellari. A spiegarlo è stato il ballerino stesso su Instagram, rispondendo ad alcuni commenti legati alla loro seconda ospitata a Verissimo come: “Giusto per guadagnare due euro, visto quanto gli è costata questa gravidanza”.

Al momento, la gravidanza è sotto osservazione, ma non più ogni 3 giorni, bensì una volta a settimana. “I liquidi delle bambine sono tornati quasi uguali. L’ultima visita è andata bene: non fuori pericolo, ma siamo positivi”, ha chiarito la Peparini. E Muller ha aggiunto: “Saranno fuori pericolo quando nasceranno. Le cose stanno andando bene. Ce le teniamo un po’ per noi, ma stanno andando bene”. C’è ottimismo, dunque, pur sempre cauto: nelle parole di Andreas ci abbiamo letto tutta la preoccupazione di un padre, e nelle parole di Veronica tutta la forza inestimabile e valorosa di una madre.