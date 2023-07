Chi è Katia, la figlia di Carlo Ancelotti che ha partecipato ad “Amici”

Fonte: IPA Carlo Ancelotti

Katia Ancelotti è la figlia di una delle più grandi glorie del calcio italiano. Suo padre Carlo, allenatore del Real Madrid in partenza verso il Brasile, ha vestito diverse maglie (tra cui quella della Roma) e ha reso grande il Milan occupandone la panchina di Mister. L’allenatore ha due figli, Davide e Katia. Davide ha seguito le orme del padre, che affianca nel mondo del calcio, mentre Katia, la primogenita, ha provato a sfondare nel mondo dello spettacolo per poi darsi all’imprenditoria.

La vita e la carriera di Katia Ancelotti

Katia, nata a Roma nel 1984, è frutto dell’amore tra Carlo Ancelotti e Luisa Gibelli, sua moglie per 25 anni (l’allenatore, conosciuto anche con l’affettuoso soprannome di Carletto, si è risposato nel 2014 con l’imprenditrice canadese Mariann Barrena McClay). Dal matrimonio con Luisa Gibelli è nato anche Davide, attualmente a fianco del celebre padre come secondo allenatore della squadra di calcio partenopea.

Attualmente Katia Ancelotti vive a Madrid, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato di un brand di abbigliamento. Con lei vive Beniamino Fulco, detto Mino, suo marito dal 2014. Un amore nato sul campo da gioco, anche Mino appartiene al mondo del calcio e ha collaborato con il suocero alla squadra del Napoli, di cui Fulco era il nutrizionista ufficiale. Le nozze sono state celebrate a Caserta, in Campania, regione cui Katia è particolarmente legata, lei stessa si definisce “partenopea d’adozione”.

Katia Ancelotti e Mino Fusco sono genitori di tre bei bambini, che lei ritrae spesso sul suo attivo profilo Instagram in momenti di spensierata intimità: il primogenito Alessandro, nato nel 2015; Andrea, arrivato il 12 marzo 2018 e la femminuccia di casa, la piccola Aurora. Dai social traspare una famiglia molto affiatata, che ama trascorrere del tempo assieme e non perde le proprie radici, seppur costretta a viaggiare molto per lavoro.

Oltre ai divertenti e teneri scatti di famiglia, Katia Ancelotti su Instagram parla spesso del padre, cui la lega un affetto profondo e una grande stima, oltre alla passione per il pallone. L’ultimo post dedicato al grande allenatore, risale alla festa del papà, quando Katia ha condiviso una vecchia foto che la ritrae assieme a lui ancora bambina, con la dedica: “Il rispetto per gli altri, il valore del tempo. Mi hai insegnato ad essere forte senza mai lasciarmi la mano. Essere tua figlia significa non avere mai paura perché ‘tranquilla, andrà tutto bene’. Buona festa del papà”.

La partecipazione ad Amici

Parlando di Katia Ancelotti non si può fare a meno di citare la sua partecipazione ad Amici, il longevo talent show condotto da Maria De Filippi. La figlia d’arte arrivò tra i banchi della scuola più famosa della televisione italiana alla sua terza edizione, nell’ormai lontano 2004. In quell’occasione, Katia puntava sul suo talento canoro, coltivando il sogno di diventare una cantante. Purtroppo, però, la sua avventura durò poco e la giovane fu eliminata dopo essere stata sfidata da una concorrente esterna. Da allora, pare che Katia Ancelotti abbia appeso il microfono al chiodo.