Katia Follesa smentisce la rottura con Angelo Pisani: “Ci stiamo ridendo sopra”

Fonte: Getty Images Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme

Dopo settimane di rumors e la Pasqua da separati, Katia Follesa ha deciso di rompere il silenzio circa la sua presunta rottura con il compagno di una vita Angelo Pisani. La coppia, in barba a gossip e malelingue, è ancora molto unita. Nessuna rottura, anzi. I due attori e comici, genitori di Agata che intende seguire le orme dei suoi genitori nel mondo dello spettacolo, ci stanno addirittura ridendo su, come confidato dalla Follesa che vive da tempo una situazione sentimentale stabile.

Katia Follesa e Angelo Pisani non si sono lasciati, come sussurrato da qualcuno in questo periodo. La love story, cominciata parecchi anni fa fa, e ben solida. A farlo sapere Katia al settimanale Diva e Donna: “Crisi? Ma quale crisi! È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata. Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce. Nostra figlia è tranquilla, conosce la verità e questo ci fa stare sereni. Nulla può scalfire la serenità della nostra famiglia”.

Non solo: la la vita sentimentale della coppia procede di pari passo con quella artistica. Katia Follesa sui suoi canali social continua a promuovere eventi insieme al compagno Angelo Pisani, alla faccia di chi li vorrebbe distanti. A creare confusione sulla vicenda forse sono state le parole che l’artista ha rilasciato al Corriere della Sera, parlando di una mutazione della sua relazione.

“C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno – aveva detto Katia Follesa – Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità ma si sarebbe aggiunta questa dimensione”. Una mutazione che però non implica una separazione netta.

La storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani si amano ufficialmente dal 2006. La storia però è iniziata qualche anno prima, quando Katia si è innamorata di Angelo guardandolo in tv, sul palco di Zelig: “All’epoca lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo giovane ragazzo, sul palco di Zelig… mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo”. I primi anni della relazione sono stati piuttosto turbolenti, con diversi tira e molla.

“Ho sentito da subito una forte affinità quando ho conosciuto Katia, come se avvertissi che avrebbe avuto un ruolo nella mia vita. Ma, in quel momento, non volevo. Avevo vent’anni ei successivi dodici di successo mi hanno disintegrato. Ne sono uscito distrutto. Mi sono rimesso in piedi con la nascita di nostra figlia”, aveva detto Pisani. “Con Angelo è stato amore a prima vista. Certo, non per lui, ma io non ho desistito e sono andato avanti, per tanti anni. Certo, non mi aspettavo saremmo diventati genitori e che avremmo costruito una famiglia”, aveva aggiunto Katia.

La coppia non è mai convolata a nozze anche se Katia Follesa ha ricevuto ben due proposte di matrimonio da parte di Angelo Pisani. Per via di alcuni imprevisti e impegni di lavoro il progetto è stato accantonato a data da destinarsi.