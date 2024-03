Fonte: IPA Michelle e Aurora, come saranno a Michelle Impossible

Tre serate evento di grande intrattenimento: torna Michelle Impossible & Friends e promette di confermarsi lo show vivace, divertente ma anche ricco di riflessioni che è stato nelle edizioni precedenti.

Del resto, Michelle Hunzinker è una grande professionista e una showgirl a tutto tondo: oltre a condurre, balla, canta e recita. Le anticipazioni, poi, sono davvero gustose: ne ha data una la diretta interessata, condividendo su Instagram una carrellata di foto e video di quello che sarà uno sketch della prima delle tre puntate ad andare in onda. L’appuntamento è per mercoledì 6 marzo e, a quanto pare, potremo apprezzare mamma e figlia in una veste inedita, senza dubbio non le abbiamo mai viste così.

Michelle Impossible, cosa ci dobbiamo aspettare nella prima puntata

Se ci sono degli elementi che hanno caratterizzato le edizioni passate di Michelle Impossible and Friends questi sono: divertimento, ironia, tanti ospiti e uno spettacolo corale. E sembra proprio che il nuovo appuntamento viaggerà nello stesso solco, che ha decretato il successo di quelli precedenti.

Dalle anticipazioni sembra che, a tenere compagnia alla conduttrice Michelle Hunziker, nel corso della prima puntata, ci saranno Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin.

Ma non solo, è stata la stessa conduttrice a rivelare qualcosa di più attraverso il suo profilo Instagram: una serie di scatti che lasciano di stucco e che sono conditi da grande ironia, quella che senza dubbio ritroveremo sul palco dello show.

“Com’era amara questa vita…. – si legge nella didascalia del carosello di fotografie – prima di “Lugano Amara”. A Michelle Impossible mercoledì vedrete la prima puntata con un cast d’eccezione! Siamo una banda di pazzi veri, ma le risate sono assicurate”.

E scorrendo le foto si può davvero ammettere che Michelle e la figlia Aurora non le abbiamo mai viste così: entrambe con i baffi, una vestita da sposa e l’altra in abito scuro. Poi, scorrendo le immagini, si possono vedere anche gli altri protagonisti di questo sketch che andrà in onda mercoledì sera: dall’attore Claudio Santamaria a Katia Follesa, fino al comico Gianluca Fubelli e – naturalmente – la figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker torna in tv, quello che sappiamo sulla terza edizione dello show

Buona la terza: torna Michelle Hunziker con il suo show che, nel corso delle due edizioni precedenti, ha macinato successi. Si tratta di uno spettacolo che sintetizza alla perfezione la cifra artistica della conduttrice, che viene affiancata da alcuni amici: altri personaggi dello spettacolo di altissimo livello.

A rivelare qualcosa di questo nuovo appuntamento è stata la stessa Michelle Hunziker che aveva detto a Tv Sorrisi e Canzoni: “Avremo l’orchestra e il corpo di ballo, ma ci spostiamo nel mitico studio 20, più ampio, e quindi ci sarà più pubblico. E accanto alla Gialappa’s Band, Katia Follesa e Pucci, la squadra di comici si arricchisce con Alessandro Betti, Scintilla e Valentina Barbieri con le sue imitazioni. Imiterà anche me, poco ma sicuro”.

Nella stessa occasione aveva anche svelato della parodia di Terra Amara e che ci saranno più ospiti internazionali. “La sfida – aveva detto nel corso dell’intervista – è imparare dal passato e cercare di fare sempre meglio”.