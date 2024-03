Fonte: IPA Michelle Impossible & Friends, gli ospiti del 13 marzo

È in corso la terza stagione di Michelle Impossible & Friends, il one-woman show che vede come padrona di casa la spumeggiante Michelle Hunziker, accompagnata da una grande squadra di talenti frizzanti, scatenati e capaci di far ridere chiunque. Scopriamo cosa riserva e quali sono gli ospiti della seconda puntata dell’anno, in onda mercoledì 13 marzo, in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.

Michelle Impossible, gli ospiti del 13 marzo

È stata la stessa Michelle Hunziker ha svelare in anteprima gli ospiti della seconda puntata di Michelle Impossible & Friends 3. Con un divertente reel pubblicato sul suo profilo Instragram, la showgirl ha svelato il dietro le quinte e il lavoro di preparazione del grande show di balli, canti e siparietti comici.

E tra una clip e l’altra è possibile scorgere i volti dei grandi nomi che accompagnano la biondissima conduttrice sul palco della varietà targato Mediaset. Nella serata di mercoledì 13 marzo, grande spazio alla musica, con big del canto all’italiana di primo livello: ospiti saranno Albano, Renato Zero, Umberto Tozzi e Raf.

Ma non solo ugole d’oro, ad animare la serata ci sarà anche Diletta Leotta – che si prepara alle nozze con Loris Karius – e, naturalmente, i grandi comici che fanno da presenza fissa negli studi di Michelle Impossible. Immancabili, come sempre, Katia Follesa, Andrea Pucci, Gianluca Scintilla Fubelli, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e le dissacranti voci della Gialappa’s Band.

Torna l’esilarante “Lugano Amara”

E continua la saga, già virale, di “Lugano Amara” parodia della seguitissima soap opera turca Terra Amara. La scorsa puntata, a partecipare alla fake-serie c’era stato un attore d’eccezione come Claudio Santamaria e chissà cosa avrà in serbo stasera la svizzera più amata della televisione italiana. Quel che è certo è che al suo fianco, con tanto di baffi, ci sarà ancora la figlia Aurora Ramazzotti.

E chissà se il divertente siparietto servirà a far risalire gli ascolti che, nella prima puntata, hanno segnato un netto calo sulle stagioni precedenti. La prima edizione del programma aveva superato i 3 milioni di spettatori; circa 2 milioni e 800mila spettatori per la seconda stagione; non hanno superato quota 2.200.000 gli spettatori della nuova stagione.

Dove e quando va in onda Michelle Impossible & Friends

Michelle Impossible and Friends è un programma di Michelle Hunziker e Lucio Wilson, con la regia di Luigi Antonini, scritto con Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi.

Il one-woman show in tre serate-evento è in onda da mercoledì 6 a mercoledì 20 marzo, alle ore 21.35 su Canale 5. E chi non ha il televisore a disposizione, può guardare lo show in diretta su Mediaset Infinity, dove si trovano anche le puntate in streaming da recuperare nei giorni successivi.