Fonte: IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono in crisi? Dalle ultime foto scattate insieme sembra proprio di no. Tra la showgirl svizzera e l’osteopata le cose procedono benissimo anche se hanno confermato di amare la riservatezza invece dei proclami sui social. A far pensare a una rottura era stato lui a seguito di un’evidente sparizione dai social, ma a mettere a tacere le voci ci hanno pensato le belle foto che li ritraggono nuovamente l’una al fianco dell’altro.

Michelle Hunziker, la foto che smentisce la crisi con Carollo

Un San Valentino trascorso da sola, con le figlie Sole e Celeste, e tante foto in cui Alessandro Carollo non è più comparso. Tutto ha fatto pensare a una crisi di coppia, mai confermata dai diretti interessati, che è stata presto smentita dalle ultime immagini comparse su Instagram e che li ritraggono di nuovo insieme. L’occasione si è presentata con la vista al Ristorante Rinaldi al Quirinale, dove hanno incontrato Vincenzo Rinaldi che ha scritto: “La bellissima Michelle Hunziker e il Dr. Alessandro Carollo”.

La loro storia d’amore procede quindi a gonfie vele ma è certo che entrambi desiderino mantenere riservata la loro privacy. A uscire per primo allo scoperto era stato lui ma solo dopo che in moltissimi avevano sospettato di una possibile amicizia che si era trasformata in qualcosa di più profondo. Da lì, poche foto e alcune stories insieme fino al giorno degli innamorati che lei ha preferito passare con le sue bambine.

Il ritorno di Michelle Impossibile

Michelle Hunziker sta per tornare in tv con il suo one woman show. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 marzo e gli ospiti attesi sono moltissimi, tra i tanti ci sono Gerry Scotti, Claudio Santamaria, Lorella Cuccarini, Francesca Michielin e Andrea Bocelli. La protagonista delle tre puntate è certamente lei, ma ad affiancarla ci sono sempre gli amici della Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.

Novità di quest’edizione è Lugano Amara, parodia della soap turca di Canale5 Terra Amara e che conta sul commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti. Questa è inoltre la sua prima edizione da mamma: un anno fa, aveva infatti preso parte allo show sfoggiando un pancione alle ultime settimane prima della nascita di Cesare, avvenuta il 30 marzo 2023.

Il programma va in onda ogni mercoledì su Canale5. Michelle Impossible & Friends è un programma di: Michelle Hunziker e Lucio Wilson; scritto con: Andrea Boin, Adriano Roncari, Federico Giunta, Rocco Tanica, Anna Gori, Ennio Meloni, Ginevra Giorgerini e Manuela Mazzocchi. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Per la showgirl svizzera si tratta di un ritorno in tv dopo l’impegno con Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti. Da molto tempo, almeno da 3 anni a questa parte, ha assunto questa routine: una sessione del tg satirico e il suo programma in prima serata che ha riscosso un grande successo fin da subito. È qui che ha ritrovato il suo ex marito Eros Ramazzotti, col quale ha cantato Più bella cosa nel 2022 facendo sognare il pubblico, ma questo è decisamente il suo palco e il suo spettacolo.