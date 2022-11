Paola Barale, chi è il nuovo (presunto) fidanzato Alessandro Carollo

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Ospite di Oggi è un altro giorno, Paola Barale ha svelato di avere un uomo nella sua vita, anche se non può parlare ancora di un fidanzato. La showgirl, tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, ha svelato a Serena Bortone di avere un interesse sentimentale, ricambiato, ma non ancora concretizzato. Intanto, sul web spunta il nome di Alessandro Carollo, che abbiamo già visto sui social in sua compagnia, e secondo alcuni sarebbe la nuova fiamma della Barale.

Chi è Alessandro Carollo, presunto fidanzato della Barale

Alessandro Carollo, classe 1982, ha 15 anni in meno di Paola Barale, ma sembra sia stato lui a far breccia nel suo cuore dopo 7 anni da sola. Ufficialmente, dopo la rottura con Raz Degan, la conduttrice non è stata più con nessuno, e per la prima volta a Oggi è un altro giorno ha parlato di qualcuno al suo fianco.

Anche se Paola non lo ritiene ancora il suo fidanzato a tutti gli effetti, in rete circola già il nome del bell’Alessandro, 40 anni, di professione osteopata, e molto noto negli ambienti vip. I due si sarebbero conosciuti proprio per la professione di lui, e spesso compaiono insieme in foto e video sui social. Nessuna conferma o smentita ufficiale da loro, ma secondo i bene informati, questa relazione andrebbe avanti addirittura dal 2019, anche se forse si è davvero concretizzata solo negli ultimi mesi.

Alessandro Carollo si è laureato in Scienze Motorie all’Università La Sapienza di Roma, e ha lavorato con personaggi della tv e dello sport, collaborando anche con la squadra della Fiorentina.

“Oggi è un altro giorno”: Paola Barale confessa di frequentare qualcuno

Paola Barale negli ultimi anni non ha mai voluto svelare nulla sua vita sentimentale: dopo la brusca rottura con Raz Degan, suo compagno sino al 2015, si è sempre dichiarata single, e non interessata a iniziare un nuovo rapporto. Però, ospite di Serena Bortone negli studi di Oggi è un altro giorno, la showgirl si è lasciata andare a una piccola confidenza.

Incalzata dalle domande della conduttrice, che le chiedeva una reazione alle affermazioni di Selvaggia Lucarelli (che aveva ironicamente detto di essere persino attratta sessualmente dalla Barale), lei candidamente ha detto di avere la mente e il cuore occupato da qualcun altro.

“Non sono innamorata o fidanzata, ma c’è un uomo a cui penso ultimamente“. Dopo aver chiarito di essere ricambiata, ha però specificato che, come tutti gli uomini, non si comporta sempre benissimo, per questo questa neo coppia non è ancora sbocciata del tutto.

Dichiarazioni sibilline, che hanno dato via al gossip, dopo tanti presunti flirt attribuitele, ultimo quello con il suo maestro di Ballando con le stelle, Roly Maden. Paola non fa nomi, ma sul web è già spuntato quello di una persona molto vicina a lei, anche sui social.

Paola a Ballando con le stelle, e la frecciatina all’ex marito

Sono davvero pochi gli ex di Paola Barale, che dopo un matrimonio fallito e una lunga e tormentata relazione, ha deciso di restare per qualche anno da sola, scoprendo quanto fosse bello contare solo su se stessa.

E proprio parlando dell’ex marito Gianni Sperti, durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, la Barale ha lanciato una frecciatina. “Con la danza hai in comune solo il tuo ex” ha tuonato Fabio Canino, e non è mancata la pronta risposta della showgirl: “Sarà per questo che sono moscia nel ballo“.

Una frase al vetriolo, che sottolinea ancora una volta la chiusura negativissima del loro rapporto.