Aurora Ramazzotti, la foto in bikini con Michelle Hunziker ed Eros

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bikini, interi, trikini: i costumi vip più belli dell’estate

Aurora Ramazzotti si diverte in vacanza con Michelle Hunziker ed Eros, svelando le diapositive di una famiglia allargata e felice, in cui tutti hanno trovato un nuovo equilibrio per vivere in armonia. La giovane è legatissima a entrambi i genitori e non nasconde la felicità che prova nel vederli insieme, sereni e legati da un grande affetto.

Aurora Ramazzotti in vacanza con Michelle Hunziker ed Eros

Nello scatto postato su Instagram vediamo Aurora Ramazzotti sorridere. Accanto a lei Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, visibilmente rilassati e complici. “È una questione di famiglia”, ha scritto Aurora nella caption del post. Nelle immagini lei ed Eros si scambiano un tenero bacio padre-figlia, mentre Michelle ride, poi tutti e tre posano di fronte alla fotocamera del telefono.

Le foto sono state scattate in Grecia, per la precisione a Mykonos, dove Aurora e i genitori stanno trascorrendo una vacanza in famiglia. Con loro ci sono anche Goffredo Cerza, fidanzato e futuro marito della giovane Ramazzotti, ma anche Sole e Celeste, le figlie di Michelle Hunziker nate dall’amore per Tomaso Trussardi.

Le immagini svelano il legame, ancora fortissimo, fra Michelle Hunziker e l’ex marito. I due non hanno mai nascosto di aver ricostruito, negli anni, un ottimo rapporto, anche grazie alla figlia Aurora Ramazzotti. Oggi entrambi sono nonni del piccolo Cesare e approfittano di ogni occasione per stare tutti insieme.

“Eros? Guai a chi me lo tocca – aveva raccontato qualche tempo fa Michelle, parlando dell’ex marito -. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo che sia così. Siamo maturati tutti e c’è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale”.

In quell’occasione la Hunziker aveva spiegato di aver costruito un bellissimo rapporto di amicizia con Eros. “Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. L’amicizia va oltre, non è più per forza essere una coppia di fatto in casa, ma volersi bene al di là. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve restare”.

La storia d’amore di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

La storia d’amore di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha emozionato per anni i fan. Un legame nato nel 1995 da un incontro fortuito ad un concerto dell’artista, poi la nascita di Aurora, un anno dopo, e le nozze nel 1998. Sino alla crisi profonda, causata dalla vicinanza di Michelle ad una setta – come raccontato da lei stessa – e la separazione arrivata nel 2002. Negli anni, nonostante le difficoltà, la conduttrice e il cantante hanno cercato di colmare le distanze e si sono ritrovati, diventando amici. Hanno iniziato, a poco a poco, a trascorrere sempre più tempo con tutta la famiglia, creando qualcosa di speciale.

Eros è stato legato a Marika Pellegrinelli da cui ha avuto due figli, mentre Michelle ha sposato Tomaso Trussardi, da cui si è separata qualche tempo fa. Oggi la presentatrice è nuovamente innamorata di Nino Tronchetti Provera.