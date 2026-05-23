Anticipazioni Pooh 60 – La nostra storia, il grande concerto di Verona torna su Canale5

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Ufficio Stampa Mediaset Pooh all'Arena di Verona

Si rinnova il miracolo musicale dei Pooh, rimasto vivo per 60 anni. Stasera, sabato 23 maggio, Canale5 ci offre un posto in prima fila all’Arena di Verona per l’atteso appuntamento speciale POOH 60 – La Nostra Storia in Arena. Il concerto arriva purtroppo in un momento delicatissimo delle celebrazioni del gruppo, segnato da una tragedia che ha colpito il pubblico e i musicisti sul palco. Il 16 maggio scorso è infatti venuto a mancare uno dei fan storici della band proprio mentre si trovava in platea all’Arena di Verona. A nulla sono serviti i soccorsi che si sono precipitati sul posto per prestare le prime cure: Roberto Leonetti è morto poco dopo in ospedale.

Pooh 60 – La nostra storia, le anticipazioni del 23 maggio

A fare gli onori di casa, in un anfiteatro veronese carico di magia e suggestione, sarà Michelle Hunziker. Con la sua solita calorosa solarità, la conduttrice guiderà il racconto di un’avventura straordinaria. Sul palco, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si riapproprieranno dei propri strumenti per dare vita a una performance che porta sul palco il live puro alla confessione più intima. Tra un accordo e l’altro, c’è spazio per aneddoti inediti, ricordi e frammenti di un’amicizia che ha saputo resistere al tempo, alle mode e alle inevitabili tempeste della vita.

Il repertorio senza tempo della band verrà infatti impreziosito dalla presenza di ospiti illustri della scena musicale contemporanea: Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini. Ognuno di loro salirà sul palco per omaggiare i quattro storici musicisti e per reinterpretare quei brani iconici con il proprio tocco personale, dimostrando l’assoluta modernità delle composizioni dei Pooh.

A elevare ulteriormente l’impatto dello show sarà l’accompagnamento della prestigiosa Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, magistralmente diretta dal Maestro Diego Basso. Gli arrangiamenti orchestrali, ideati appositamente per questa occasione, rivestiranno i grandi classici di una luce nuova, solenne ed avvolgente, vestendo di una dimensione monumentale a canzoni che tutti abbiamo cantato almeno una volta nella vita.

L’impatto dei Pooh sulla musica

Da un punto di vista strettamente critico, limitarsi a considerare i Pooh come una band melodica sarebbe un errore storico. Il concerto di Verona mette in luce anche la loro anima pionieristica. Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in sessant’anni di carriera i Pooh hanno superato lo straordinario traguardo dei 100 milioni di dischi venduti, raccogliendo premi in ogni epoca.

Eppure, il loro impatto va ben oltre i numeri: sono stati veri e propri rivoluzionari sul fronte dei concerti live, introducendo per primi in Italia tecnologie d’avanguardia, palchi monumentali e una multimedialità che ha fatto scuola. Una vocazione tecnologica che si rifletterà anche nelle scenografie e nei contenuti visivi dello show, studiati per proiettare lo spettatore in un viaggio immersivo dentro la loro storia.

La macchina produttiva, firmata da FriendsTV in collaborazione con Hook Live e supportata dalla sapiente regia televisiva di Luigi Antonini, riesce a mantenere intatta la grandiosità dell’Arena, traducendola in un’esperienza domestica raccolta ma spettacolare. Preparatevi dunque a una serata speciale su Canale5 dalle ore 22 circa (subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna), in cui la musica torna a essere ciò che dovrebbe sempre essere: un ponte tra le anime, un porto sicuro di ricordi e una grande festa da condividere in famiglia.