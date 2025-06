Pooh Noi amici x sempre, la scaletta e gli ospiti del concerto

Fonte: IPA Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli

Con la bella stagione ricominciano le repliche in tv e arriva l’occasione di rivedere i grandi show che ci si era persi in inverno. Nella serata di sabato 7 giugno, Canale 5 ripropone uno degli eventi musicali più seguiti dello scorso anno. In onda in prima serata il concerto-evento Pooh: Noi amici x sempre. Lo spettacolo, tenutosi nella splendida cornice di piazza San Marco a Venezia, si è svolto nel luglio 2024 ed era stato trasmesso per la prima volta in televisione il 4 gennaio 2025. Le canzoni in programma e i numerosi ospiti della serata.

La scaletta di Pooh: Noi amici x sempre

Con il concerto di Venezia i Pooh celebrano mezzo secolo di sfavillante carriera e, per l’occasione, omaggiano il pubblico con i loro brani più celebri, quelli che tutti abbiano ascoltato almeno una volta. Ecco tutte le canzoni previste, in ordine sparso:

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Dove Comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica

Tutti gli ospiti del concertone

Non mancheranno gli ospiti, accorsi a Venezia per celebrare una delle band più amate della musica italiana. Assieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sul palco ci sarà la frizzante Michelle Hunziker, che assieme ai musicisti farà un viaggio nei ricordi. A duettare con i Pooh la mitica Patty Pravo e il trio de Il Volo. Mentre ad accompagnare a passo di danza le esibizioni musicali saranno i ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo.

Patty Pravo “causò” la rottura dei Pooh?

La presenza di Patty Pravo sul palco ha un valore profondo e importante per la band di Facchinetti. Fu proprio a causa della relazione con la cantante di Pensiero Stupendo che Riccardo Fogli lasciò il gruppo e iniziò una carriera da solista. Era il 1973, Fogli era sposato con Viola Valentino e la relazione con Nicoletta Strambelli (questo il vero nome della cantante) era ancora segreta. Non ci volle molto, tuttavia, perché quest’amore appassionato e fedifrago diventasse di dominio pubblico. Il gossip diventò il sesto membro del gruppo.

Ricordando quel periodo, ospite di Mara Venier a Domenica In, Riccardo Fogli aveva detto: “Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo. Io ho lasciato il gruppo perché molto amichevolmente un giorno i miei migliori amici mi hanno detto: ‘Ricky questa faccenda si complica, si parla di te e Nicoletta e questa cosa si mescola al lavoro. Cosa decidi?’ E sono andato”. Patty Pravo e Riccardo Fogli si sposarono simbolicamente quello stesso anno, con un originale matrimonio celtico in Scozia. L’idillio, però, finì presto. A meno di dodici mesi dal sì, la relazione finì a causa dei tradimenti di lei. Fortuna che la carriera da solista di Fogli andò bene…