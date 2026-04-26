Domenica In, Patty Pravo presenta Simone: “Fidanzato? Lo amo più di un fratello”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Simone e Patty Pravo

Reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Patty Pravo è stata ospite nel salotto di Domenica In. Intervistata da Mara Venier, l’artista ha parlato dei suoi progetti professionali e del rapporto speciale che la lega a Simone Folco, suo assistente personale 36enne.

Patty Pravo e il rapporto speciale con Simone Folco

Patty Pravo non è solo una delle artiste più apprezzate del panorama nazionale, ma anche una donna che in passato ha fatto parlare per sua avventurosa vita sentimentale. Con cinque matrimoni alle spalle e una chiacchierata relazione con Riccardo Fogli, Patty ha sempre vissuto all’insegna della libertà. Al momento, tuttavia, sarebbe felicemente single, nonostante da alcuni anni si parli di una storia d’amore con Simone Folco, suo assistente personale di 36 anni.

A queste indiscrezioni, Nicoletta ha risposta presentando direttamente Simone nel salotto di Domenica In: “Il nostro rapporto è un miracolo. Lo sento come un mio fratello, ma anche di più. Hanno scritto che lui era mantenuto da me, cose poco carine nei confronti di un ragazzo che lavora da mattina a sera. È una cosa che durerà per tutta la mia vita”.

A confermare, è lo stesso 36enne, che ha raccontato il primo incontro con la cantante: “Tredici anni fa facevo un’accademia d’alta moda. Una sera la andai a trovare, le mostrai dei ricami che facevo e lei mi diede appuntamento a casa sua per il giorno successivo. Da allora non ci siamo più lasciati. La prima volta che la vidi in tv ero con la mia nonna, lei era a Sanremo e rimasi colpito dalla sua eleganza. Cantava e dimmi che non vuoi morire, che ad oggi è una delle mie canzoni del cuore”.

Simone rappresenta per Patty Pravo una vera e propria “famiglia lavorativa“, come lui ha raccontato a Mara Venier: “Nicoletta mi ha dato una piena fiducia da subito. Poi siamo diventati famiglia: io grazie a lei ho fatto degli incontri bellissimi. Ho imparato tantissimo”.

Domenica In, i progetti di Patty Pravo

Anche Patty Pravo, così come i Pooh, ha celebrato quest’anno 60 anni di carriera. Ma alla pensione non ci pensa proprio: lo scorso gennaio, infatti, la cantante è stata tra le protagoniste assolute del Festival di Sanremo con il brano Opera. “Ho vissuto un Sanremo bellissimo, molto piacevole e professionale. Il pezzo è nato da un sogno di Simone Folco, il mio assistente, e da Giovanni Caccamo. Me l’hanno fatto ascoltare e ho pensato fosse meraviglioso. Poi mi sono messa a lavorare su altre canzoni da inserire nell’album”, ha raccontato l’artista veneziana.

L’album Opera è uscito lo scorso marzo e vedrà Patty tornare in tour in tutta Italia per presentare il suo ultimo lavoro: non una tournée tradizionale, ma uno spettacolo pensato appositamente per la dimensione teatrale. Un concerto elegante e intenso, in cui i nuovi brani dialogheranno con alcune delle pagine più significative del suo repertorio, in un racconto musicale che attraversa epoche, stili e visioni. Il via è fissato il 5 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, mentre l’ultima tappa è prevista ad Asiago l’8 agosto.