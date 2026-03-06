Patty Pravo, il nuovo album Opera: tracce, autori e presentazione

A 60 anni dal suo debutto, Patty Pravo pubblica Opera, un album di inediti tra arte, amore e libertà. E lo porta nei musei italiani e in tour nei teatri

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Daniele Mignardi Promopressagency Patty Pravo

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo e a sessant’anni dal suo debutto, Patty Pravo continua a fare ciò che le riesce meglio: sorprendere. E lo fa con Opera, il suo nuovo album di inediti, disponibile da venerdì 6 marzo 2026. Un lavoro che non è soltanto un disco, ma un vero e proprio manifesto artistico, pensato per celebrare una carriera unica nella musica italiana.

Patty Pravo, dopo Sanremo un nuovo album per la diva della musica italiana

Il ventinovesimo album di Patty Pravo, Opera, arriva in un momento simbolico della sua storia artistica, sessant’anni dopo quel debutto con Ragazzo Triste che la consacrò come icona della musica italiana. Ancora oggi la cantante dimostra di non voler appartenere a nessuna categoria precisa e Opera, infatti, è un progetto che mescola suggestioni musicali, arte visiva e riflessioni sull’amore e sulla libertà personale.

Già dal titolo si percepisce la dimensione quasi teatrale dell’album: non è soltanto una raccolta di canzoni, ma un percorso emotivo che attraversa le mille sfumature dei sentimenti. Prodotto da Taketo Gohara, il disco vede la partecipazione di un gruppo di autori molto diversi tra loro, scelti proprio per dare vita a un mosaico sonoro ricco e sfaccettato. Tra i nomi coinvolti troviamo Giovanni Caccamo, Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro, Morgan, Serena Brancale, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, Marianne Mirage e Federico Dragogna.

Il brano che dà il titolo all’album, Opera, rappresenta il cuore del progetto: la canzone si sviluppa come una sorta di manifesto poetico, una melodia solenne e sospesa che racconta una visione quasi epica dell’esistenza. Nei versi scritti da Giovanni Caccamo, Patty Pravo si definisce Musa, evocando un immaginario che richiama la poesia classica e la dimensione del mito. È un inno alla vita vissuta senza giudizi, nel presente, tra sogni, errori e libertà.

Daniele Mignardi Promopressagency

Patty Pravo, le canzoni del nuovo album Opera

Opera non è soltanto riflessione e filosofia, l’album si muove infatti tra sonorità diverse e racconti emotivi molto concreti. Oggi piove, ad esempio, apre con un’energia rock e racconta una giornata malinconica osservata dalla finestra, tra pensieri sospesi e amori complicati.

Noi due invece è una ballata intensa che mette in scena la fine di una storia d’amore, accompagnata da pianoforte e orchestrazioni delicate. Un sentimento simile ritorna in Maledetta verità, dove la libertà dopo la rottura si trasforma in una sorta di limbo emotivo, in cui realtà e sogno sembrano confondersi.

Non manca però la Patty Pravo più combattiva e indipendente: L’amore impertinente, scritto da Giuliano Sangiorgi, è una dichiarazione di autonomia sentimentale che sembra cucita perfettamente addosso alla cantante: “Le regole del gioco le scrivo tutte io”.

Tra i brani più emblematici del disco spicca anche Ho provato tutto, firmato da Francesco Bianconi, una canzone che suona quasi come una confessione, il racconto di una donna che guarda alla propria vita senza rimpianti, rivendicando ogni esperienza vissuta con intensità.

Dopo tante atmosfere intense, l’album trova momenti di maggiore leggerezza: Cosa vuoi che sia introduce un sentimento più luminoso, raccontando l’inizio di un amore con toni delicati e romantici. Ancora più giocosa è Ratatan, un brano dal gusto retrò che riporta alle atmosfere beat degli anni Sessanta.

Il viaggio emotivo si chiude con L’Isola, una canzone ampia e melodica che lascia l’ascoltatore sospeso in una domanda: esiste davvero un luogo sicuro per i sentimenti?

Ecco la tracklist completa dell’album:

OPERA (Giovanni Caccamo)

OGGI PIOVE (Pierpaolo Capovilla)

NOI DUE (Veronica Lucchesi, Dario Francesco Mangiaracina, Francesco Vitaliti)

MALEDETTA VERITÀ (Raphael Gualazzi, Emma Morton)

L’AMORE IMPERTINENTE (Giuliano Sangiorgi)

L’EQUILIBRIO (Cristina Trombini, Saverio Lanza)

FOTO NELLA MAILBOX (Morgan)

HO PROVATO TUTTO (Francesco Bianconi)

COSA VUOI CHE SIA (Annalisa Andreoli, Serena Brancale, Alessandro Canini, Tatiana Mele, Salvatore Mineo)

RATATAN (Giovanna Gardelli, Andrea Bonomo)

L’ISOLA (Alberto Bianco, Federico Dragogna)

Patty Pravo, il nuovo album Opera arriva nei Musei e nei Teatri

Opera non è solo musica, l’album è stato infatti concepito anche come un progetto visivo. L’art direction è firmata da Giovanni Caccamo, mentre le edizioni in vinile presentano un’opera dell’artista siciliano Giovanni Robustelli. Il disco è disponibile in diverse versioni, tra cui CD Maxi e vinili da collezione, compreso uno speciale vinile rosso trasparente.

Proprio questo vinile sarà protagonista di un’iniziativa speciale: la presentazione dell’album all’interno di alcuni dei musei più importanti d’Italia. Milano, Firenze, Roma e Napoli ospiteranno incontri con l’artista, durante i quali Patty Pravo racconterà la nascita del progetto dialogando con Giovanni Caccamo. Un modo originale per unire musica e arte e, allo stesso tempo, avvicinare anche i più giovani ai musei.

Ecco le tappe:

25 MARZO 2026 – MILANO, Gallerie d’Italia

27 MARZO 2026 – FIRENZE, Palazzo Medici Riccardi

29 MARZO 2026 – ROMA, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

31 MARZO 2026 – NAPOLI, Gallerie d’Italia

Le celebrazioni per i sessant’anni di carriera continueranno poi dal vivo con l’Opera Tour, che partirà l’8 aprile da Firenze e toccherà alcune delle principali città italiane, tra cui Torino, Bologna, Milano e Roma. Qui tutti gli appuntamenti da non perdere:

8 aprile 2026, Firenze (Teatro Verdi)

10 aprile 2026, Varese (Teatro Intred)

12 aprile 2026, Torino (Teatro Colosseo)

20 aprile 2026, Bologna (Teatro Europauditorium)

6 maggio 2026, Milano (Teatro Arcimboldi)

8 maggio 2026, Cremona (Teatro Infinity 1)

10 maggio 2026, Bergamo (Choruslife Arena)

14 maggio 2026, Padova (Gran Teatro Geox)

17 maggio 2026, Roma (Teatro Brancaccio).