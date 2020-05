Chi è Angela, la moglie di Francesco Salvi

editato in: da

Francesco Salvi è uno degli attori italiani più amati. Artista a tutto tondo che è passato dal cabaret alla grande fiction (Un Medico in Famiglia e Un Passo dal Cielo sono solo due tra le tante produzioni che l’hanno visto impegnato), ama la stessa donna da decenni.

Il 67enne luinese è infatti sposato con Angela, la sua colonna portante. La coppia è legata da tantissimi anni, più di 40. Sulla moglie dell’attore di tante serie tv e film di successo non si conoscono tanti dettagli. Angela e Francesco Salvi – comparsi assieme su una copertina di TV Sorrisi e Canzoni diversi anni fa – si sono incontrati per caso. Galeotto è stato il matrimonio del fratello di lei.

Da allora sono passati decenni e, oggi come oggi, la coppia è più unita che mai. Francesco Salvi – che è sulla cresta dell’onda dagli anni ’70 – ha parlato del suo amore per Angela varie volte. Tra queste è possibile citare un’intervista rilasciata a Di Più Tv nel 2015. In questa occasione, l’attore – che deve molta della sua fama alla trasmissione Drive In, grande classico della tv degli anni ’80 – ha specificato di amare la consorte come il primo giorno e ha svelato l’unico dolore del loro rapporto.

Francesco Salvi e sua moglie Angela, nonostante gli anni di tentativi, non sono riusciti ad avere figli. L’attore ha rivelato che, per motivi religiosi, hanno scelto di non ricorrere alla fecondazione assistita. Salvi, che grazie ad Antonio Ricci e alla già citata partecipazione a Drive In ha svoltato la carriera, ha affermato che l’amore di Angela e il lavoro gli riempiono la vita, rendendola comunque speciale.

La moglie di Francesco Salvi – una donna dai capelli e dagli occhi scuri – gli è stata accanto nei momenti più difficili. Il celebre attore, che ha conseguito la laurea in Architettura nel 1977, ha lavorato per un po’ di tempo gratis come assistente di un professore universitario.

Nel frattempo, si esibiva come cabarettista sul palco di un locale di Milano per una paga poco consistente. In questa circostanza, come ricordato sempre nell’intervista a Di Più Tv, Angela lo ha spronato a lasciare l’università e a percorrere la strada dell’arte, supportandolo economicamente grazie al suo lavoro di sarta.