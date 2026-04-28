Grande Fratello Vip, Ilary Blasi festeggia il compleanno e non manca la dedica di Bastian

Una puntata speciale del Grande Fratello Vip per Ilary Blasi, che ha festeggiato il compleanno in diretta. Non è mancata la dedica del suo Bastian Muller (e non solo)

IPA Ilary Blasi compie 45 anni

Non è solo il giorno della diretta del Grande Fratello Vip, ma una data speciale: mercoledì 28 aprile, infatti, Ilary Blasi ha spento 45 candeline e ha festeggiato in studio, con una calorosa accoglienza da parte delle opinioniste, del pubblico e dei concorrenti in Casa. Ma non sono mancati anche gli auguri del suo Bastian Muller che, per l’occasione, ha condiviso una tenera dedica su Instagram.

Accoglienza calorosa per Ilary Blasi

Un momento dedicato interamente alla padrona di casa, all’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Stavolta Ilary Blasi non ha varcato la porta rossa per fare una sorpresa ai concorrenti, ma è stata lei a ricevere il calore del pubblico e di tutti i presenti alla diretta.

Il 28 aprile ha compiuto 45 anni e ha festeggiato in studio, circondata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, quest’ultima entusiasta di ricordare ai Vip: “Ragazzi, sapete che giorno è oggi? È il compleanno di Ilary!”. E via di applausi e canzoncine da intonare per celebrarla, mentre a casa c’è chi aveva già provveduto a condividere sui social delle dediche speciali.

Gli auguri di Bastian Muller (e non solo)

Incredibilmente, a dispetto della sua proverbiale ricerca di privacy, Bastian Muller ha deciso di condividere un post sul suo profilo Instagram, per celebrare la compagna (e futura moglie, dopo la romantica proposta di matrimonio a Parigi). Una foto che lo ritrae al fianco della sua bella, intenti a godersi una giornata in barca con la pelle baciata dal sole e dalla brezza marina, con una splendida veduta dei faraglioni di Capri alle spalle.

“Buon compleanno amore mio. A tanti altri tramonti, avventure e momenti indimenticabili in giro per il mondo con te”, queste le sue parole. Una dedica che arriva dopo un weekend romantico che la coppia ha trascorso a Capri, appunto, godendosi qualche moment di relax prima di tornare all’opera col Grande Fratello Vip.

Gli auguri social di Bastian non sono stati gli unici. “Auguri alla mamma migliore, ti amo”, ha scritto il figlio Cristian Totti, condividendo uno scatto insieme alla madre. Una dolce dedica è giunta anche dalla figlia Chanel Totti, che ha conquistato tutti con la sua partecipazione a Pechino Express: “Buon compleanno, il mio punto fermo. Ti amo”, queste le sue parole a corredo di una foto che la ritrae, ancora in fasce, mentre mamma Ilary le dà un tenero bacio.

Elencare tutti sarebbe un’impresa, ma salta agli occhi la piccola dedica che l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha voluto condividere: “Oggi è il compleanno di Ilary Blasi. Per lei il tempo passa… e va dritto, manco la guarda. Auguri conduttrice!”. E come darle torto.