Ilary Blasi e Bastian Muller, il weekend da favola a Capri

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA IIlary Blasi e Bastian Muller

Un fine settimana da sogno per Ilary Blasi e Bastian Muller: la coppia, più innamorata che mai e vicina alle nozze, ha deciso di trascorrere qualche giorno a Capri. A testimoniarlo le numerose foto condivise proprio dalla conduttrice su Instagram, dove ha mostrato i momenti più belli della breve vacanza di famiglia. Insieme a loro infatti c’era anche Isabel, l’ultima dei figli avuti da Ilary con Francesco Totti, che si è goduta qualche giorno di relax alla scoperta dell’isola nel golfo di Napoli.

Ilary Blasi e Bastian Muller, la vacanza a Capri

Non potrebbero essere più felici Ilary Blasi e Bastian Muller: la coppia appare più affiatata che mai, anche se le apparizioni sui social sono sporadiche. Del resto, la conduttrice da tempo ha deciso di vivere l’amore con l’imprenditore tedesco lontano dai riflettori, pur condividendo con i fan alcune delle tappe più importanti della loro storia, come è stato per la romantica proposta di matrimonio a Parigi.

Anche questa volta la conduttrice del Grande Fratello Vip ha deciso di pubblicare alcune foto del suo weekend da favola, trascorso proprio con il compagno e la figlia Isabel al seguito, la piccola della famiglia. Per il weekend del 25 aprile Ilary Blasi ha scelto Capri, il suo mare e i suoi paesaggi spettacolari. Tra le storie di Instagram la conduttrice ha condiviso alcuni dei momenti più belli del suo fine settimana d’amore.

Tanti i video in barca, con i servizi esclusivi di “Ciro”, punto di riferimento per i tour nautici delle star, che ha portato la coppia a scoprire tutti i segreti della splendida Grotta Azzurra, celebre in tutto il mondo. Qualche giorno di relax assoluto per Ilary, che ha ricaricato le batterie per lo sprint finale del Grande Fratello Vip: il reality show infatti, che doveva chiudere i battenti il 5 maggio, si concluderà il prossimo 19 maggio.

Un’inversione di tendenza rispetto all’inizio di questa edizione, che sembrava essere partita sottotono negli ascolti. Nelle ultime settimane è cresciuto di parecchio l’interesse del pubblico per le dinamiche all’interno della Casa, che ha trovato nel terzetto formato da Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe una nuova linfa.

Ilary Blasi e Bastian Muller, le nozze sono sempre più vicine

La presentatrice Mediaset sta vivendo un momento d’oro: sul versante professionale – nonostante il GF non racimoli più i consensi di un tempo – è riuscita a resuscitare un format che soprattutto dopo lo scandalo Signorini sembrava si stesse avviando sul viale del tramonto.

E anche per quanto riguarda la vita privata sta vivendo una nuova primavera: la relazione con Bastian Muller è sempre più solida e forte, tanto che lo scorso San Valentino l’imprenditore tedesco le ha regalato uno splendido anello di fidanzamento, promessa di nozze sempre più vicine. Del compagno ha rivelato: “Mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia”.

Nel frattempo si vocifera che il matrimonio potrebbe essere celebrato la prossima estate: non c’è ancora certezza sulla data però, anche perché la sentenza è in una fase di stallo dopo il rinvio dell’udienza decisiva inizialmente prevista per fine marzo, a causa del cambio del giudice istruttore.