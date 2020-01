Chi è Guido Bellitti, il marito di Marina La Rosa

editato in: da

Guido Bellitti è il marito di Marina La Rosa e l’uomo che è accanto all’ex concorrente del Grande Fratello ormai da diversi anni. Di professione avvocato, ha conosciuto l’attrice nel 2005 e ha scelto di chiedere la sua mano dopo cinque anni di fidanzamento.

All’epoca Marina era reduce dall’enorme successo del Grande Fratello, ma Guido, che lavorava a Bruxelles, non la conosceva. A celebrare il loro amore tanti amici famosi, da Massimo Lopez a Sabrina Ghio, presenti alla cerimonia celebrata in una chiesa in provincia di Caserta.

Lontano dai riflettori e molto riservato, Guido appare spesso negli scatti pubblicati su Instagram da Marina La Rosa. Nonostante ciò la coppia è molto riservata e ha sempre vissuto la relazione nel più stretto riserbo, costruendo una famiglia splendida. Marina La Rosa infatti è mamma di due bambini: Andrea Renato, arrivato nel 2009, e Gabriele, nato due anni dopo. Per amore dei figli e del marito l’ex star del GF ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo.

In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo negli studi di Vieni da Me, Marina La Rosa ha svelato che il marito è molto ironico e che fra i due c’è un rapporto splendido. “Per conquistarmi, quell’altro demente, mi poggiò sul tavolo un sacchetto con dei fichi che abbiamo mangiato insieme”, ha spiegato sorridendo.

Marina ha poi ricordato il giorno delle sue nozze, celebrate nel 2010. “Lui ha pianto tutto il tempo durante il matrimonio dalla commozione, è molto tenero”. Parlando del legame con Guido Bellitti ha poi affermato che non riuscirebbe mai a superare un tradimento. “La bugia, le prese in giro – ha svelato a Caterina Balivo -. Capita a tutti di sbagliare, ma voglio saperlo. Tradimento? Non lo so se potrei superarlo. Io sono una che dice mai dire mai, bisogna trovarsi nelle situazioni. Ma a me non va il tradimento dell’anima”.