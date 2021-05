Che fine ha fatto Marina La Rosa

editato in: da

GF, che fine hanno fatto i concorrenti della prima edizione

Marina La Rosa è di certo una delle concorrenti del Grande Fratello più famose di sempre. Attrice e opinionista, la bella Marina è stata uno dei personaggi più discussi e ammalianti della primissima edizione del reality di Mediaset, insieme ad altri nomi come Cristina Plevani, che si aggiudicò la vittoria, Rocco Casalino (che ha preso tutt’altra strada) e l’indimenticato Pietro Taricone.

Nel 2001 il GF rappresentò una svolta nella televisione italiana. Nessuno sapeva in effetti cosa fosse un reality show e neanche che un programma del genere avrebbe avuto un così grande successo di pubblico. Ma non c’è reality senza i suoi concorrenti e sì, Marina La Rosa è stata centrale in quella memorabile prima edizione.

Marina ha colpito tutti con le sue forme eleganti e con la sua sensualità, ma anche con il suo modo di fare che le valse l’infelice soprannome di “gatta morta”. Dopo il GF ha cominciato subito a comparire in programmi di successo, chiamata come dapprima come ospite e poi anche come opinionista. Nel suo curriculum c’è all’attivo anche un calendario hot realizzato per Max, che andò letteralmente a ruba.

Marina ha cercato di ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo e ha studiato tanto per riuscirci. Si è dedicata alla recitazione e ha partecipato a produzioni per il teatro, il cinema e anche la tv, approdando perfino sul set di Beautiful, la soap opera più longeva e famosa di sempre.

Ma oggi cosa fa l’ex gieffina? Come spesso accade, la vita di Marina La Rosa ha preso una piega inaspettata, travolta da quel grandissimo successo, che non sempre è facile tenere a bada. Giovane e inesperta, le stessa dichiarò di aver speso tutti i soldi guadagnati per cose futili, che l’hanno mandata sul lastrico.

Poi, però, la splendida Marina La Rosa è riuscita a prendere di nuovo in mano le redini della sua vita e ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dare priorità agli affetti. Nel 2010 ha sposato l’avvocato Guido Bellitti dal quale ha avuto Andrea Renato e Gabriele, i due meravigliosi figli di cui è tanto orgogliosa e che sfoggia spesso sui social.

C’è stato anche un gradito ritorno in tv in un altro reality di successo. Nel 2019 è stata concorrente all’Isola dei Famosi, nell’edizione in cui vinse Marco Maddaloni (quest’anno tornato in Honduras in qualità di “maestro speciale” per Fariba e Ubaldo). Ma la bella Marina continua a far parlare di sé anche per il suo bel caratterino, da donna forte e senza peli sulla lingua quale è.

Ha avuto spesso da ridire sui giornalisti, accusati di cercare sempre scoop anche laddove non esistono. Ha raccontato di aver subito molestie sia prima che dopo l’esperienza al GF, aprendo il suo cuore in una lunga intervista a Libero che al tempo fece molto discutere. Proprio nelle ultime ore, poi, ha condiviso uno scatto senza veli su Instagram polemizzando contro la moda delle influencer: “Non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia”.

Insomma, pare proprio che di Marina La Rosa sentiremo ancora parlare.