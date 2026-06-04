Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano. “Nozze entro fine giugno”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero pronti alle nozze. La coppia potrebbe sposarsi prima della fine di giugno.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero pronti a giurarsi amore eterno. Le nozze sarebbero imminenti, prevista per la fine di giugno 2026.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dunque sarebbero pronti a giurarsi amore eterno dopo dieci anni d’amore e due figli. Secondo quanto svelato da Lollo Magazine, alcune fonti vicine alla coppia avrebbero svelato che i due sarebbero alle prese con i preparativi e che il matrimonio si svolgerà prima della fine di giugno.

“Una voce raccolta attraverso persone vicine agli ambienti frequentati dalla coppia e che, al momento, non trova conferme ufficiali da parte dei diretti interessati”, si legge.

Rosa e Pietro avrebbero deciso di tenere segreta la notizia del matrimonio e nei mesi scorsi avrebbero preparato tutto per il giorno del sì. La coppia sarebbe molto emozionata e pronta a coronare un amore che dura da diverso tempo. Qualche mese fa si era parlato di una crisi fra i due, tanto da spingere l’avvocato e l’influencer a trascorrere le feste di Natale separati.

A smentire le indiscrezioni sulla crisi era stata la stessa Rosa Perrotta che aveva pubblicato sui social uno scatto che la ritraeva insieme al compagno: “Crisi nera, nerissima”, aveva commentato.

L’amore di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

L’amore di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è uno fra i più longevi e amati di Uomini e Donne. La loro d’altronde è una favola romantica, in chiave moderna. Prima l’incontro, nel 2017, negli studi televisivi di Maria De Filippi, con lei sul trono e lui nel ruolo di corteggiatore.

Poi l’amore, nato di fronte alle telecamere, con tanti colpi di scena, fra litigate e ritorni, infine la scelta. Lontano dalle telecamere Pietro e Rosa hanno costruito una relazione solida e duratura, coronata dalla nascita del primo figlio, Domenico Ethan, arrivato nel 2019, e del secondo figlio, Achille Mattia.

Solo qualche giorno fa Rosa Perrotta aveva parlato della possibilità di avere un terzo figlio, rispondendo alle domande – spesso piuttosto insistenti – di tanti followers.

“Per me i figli sono l’impegno più importante e serio della mia vita – aveva spiegato l’influencer ed esperta di moda -. Ci sono giorni in cui, ahimè, non ce la faccio. Quindi la verità è che ho paura, tantissima paura. Ho paura di togliere ulteriore tempo agli altri due bambini, a me stessa, ai miei genitori che invecchiano. Ho paura di mettere a rischio la mia salute: i rischi annessi a un terzo cesareo non sono da sottovalutare”.

In quell’occasione Rosa aveva anche svelato di essere grata per ciò che era riuscita a costruire. “Forse la cosa più importante è che ho imparato a godere di quello che ho – aveva detto -. Mi sento così fortunata ad avere i miei due bambini, voglio semplicemente godermi loro più che posso. Non sento l’esigenza di aggiungere nient’altro. La vita perfetta che vediamo sui social non esiste. Oggi ho bisogno di tenere unito e proteggere tutto quello che con fatica sono riuscita a diventare e creare”.