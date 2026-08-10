Ilary Blasi, perché salta la luna di miele con Bastian Müller

IPA Ilary Blasi e Bastian Muller

C’è finalmente una data ufficiale, ed è quella che i più curiosi attendevano da tempo: Ilary Blasi e Bastian Müller stanno per coronare il loro amore con il matrimonio. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe scelto il giorno e il luogo delle nozze, pronta a suggellare una storia che va avanti ormai da anni, dopo l’addio della conduttrice a Francesco Totti. Eppure, tra i tanti dettagli che circolano su questo evento tanto atteso, ce n’è uno che ha incuriosito più di altri: il classico viaggio di nozze, per la conduttrice, dovrà slittare. E il motivo ha a che fare con i suoi impegni professionali.

Le nozze di Ilary Blasi e Bastian Müller

Stando a quanto trapelato, Ilary Blasi e Bastian Müller sono pronti a giurarsi amore eterno domenica 13 settembre, in una delle cornici più suggestive del nostro Paese. La scelta sarebbe ricaduta su Ravello, splendida perla affacciata sulla Costiera, e in particolare su una delle sue location più incantevoli e romantiche (Villa Cimbrone), meta prediletta da chi cerca eleganza e riservatezza per il proprio giorno speciale, tra giardini panoramici e scorci sul mare, perfetto per una celebrazione che si preannuncia curata (e segretissima) in ogni minimo particolare.

A proposito di riservatezza, sembra che l’organizzazione punti tutto sulla discrezione più assoluta. Nonostante la data sia ormai emersa su AGI, la cerimonia dovrebbe svolgersi in forma blindatissima, lontana da occhi indiscreti e ben protetta dalla curiosità di chi vorrebbe sbirciare. Scelta comprensibile, considerando la popolarità dei futuri sposi e l’attenzione mediatica che, inevitabilmente, un evento simile porta con sé.

Quanto agli invitati, accanto ai familiari più stretti della coppia non dovrebbero mancare diversi volti conosciuti del mondo dello spettacolo. In particolare, sarebbero attesi numerosi nomi legati all’ambiente televisivo, pronti a stringersi attorno alla conduttrice in un giorno così importante.

Perché la luna di miele dovrà aspettare

Ma perché la luna di miele, almeno per il momento, dovrà essere rimandata? Subito dopo il fatidico sì, infatti, la Blasi sarà chiamata a rituffarsi nel lavoro, con un impegno televisivo che la terrà occupata proprio nel periodo immediatamente successivo alle nozze (e per diverso tempo).

La conduttrice è stata infatti riconfermata alla guida del GF Vip, tra i programmi di punta di Mediaset, un ritorno molto atteso dai telespettatori dopo l’ultima edizione, andata in onda in un momento difficile per lo scandalo che ha visto coinvolto Alfonso Signorini. La Blasi, però, puntata dopo puntata, è riuscita a portare la “nave” in salvo. L’unico neo è che l’incarico richiede presenza e dedizione fin dalle prime battute, lasciando ben poco spazio a una fuga romantica lontano dai riflettori.

Ecco perché, probabilmente, conoscendo la passione per i viaggi della Blasi e di Müller, il fatidico viaggio di nozze potrebbe solo essere stato rimandato a un momento più tranquillo e libero da impegni lavorativi. Per Ilary Blasi il mese di settembre si preannuncia a dir poco intenso, all’insegna di un doppio traguardo: quello privato, con il coronamento del suo amore per Bastian, proprio come aveva previsto la cartomante, e quello professionale, con il ritorno alla conduzione del GF.