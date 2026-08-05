Caccia ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2026: chi ci piacerebbe vedere

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

In questa calda estate c’è qualcosa che ci consola. A settembre, quando speriamo che le temperature si abbasseranno, tornerà finalmente il Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality infatti è stata confermata da Mediaset e con essa la conduzione di Ilary Blasi.

La presentatrice sarà nuovamente al timone dello show, pronta a regalarci colpi di scena e puntate che, almeno secondo le anticipazioni, saranno decisamente frizzanti. La scorsa edizione non aveva brillato per gli ascolti, ma aveva avuto il merito di mostrare le grandi potenzialità della squadra scelta da Ilary Blasi.

La conduttrice, che anche quest’anno verrà affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, sarebbe già al lavoro per preparare il cast della trasmissione. E su questo, va detto, Ilary ha grande fiuto, con la capacità di riconoscere i personaggi del momento, cavalcare tormentoni e scegliere vip che siano in grado di creare dinamiche interessanti.

La sfida è aperta e, mentre il totonomi impazza, avremmo qualche nome da suggerire alla presentatrice, impegnatissima anche sul fronte dell’organizzazione delle nozze con Bastian Muller.

Giovanni Grazioso

Ilary Blasi è una grande fan di Temptation Island, proprio come noi, per questo è impossibile che non sia rimasta stregata da Giovanni Grazioso. Il concorrente del reality condotto da Filippo Bisciglia è diventato in breve tempo una star. In migliaia hanno seguito il suo percorso nel programma, con le richieste di falò nei confronti della fidanzata Sabrina, ma soprattutto le sfuriate fuori dal capanno, dopo aver visto i video della ragazza con il single Lory.

Le sue canotte fosforescenti sono diventate iconiche, così come le sue frasi leggendarie, prima fra tutte: “Sbambai Filippo, sbambai!”. Il pubblico lo adora, ama la sua spontaneità e il suo essere naturale. Così tanto che da settimane vive bagni di folla e il suo carretto delle brioches (tanto osteggiato da Sabrina) ha guadagnato la bellezza di 10mila euro in una sola sera.

Noi ce lo immaginiamo mentre prova a comunicare con Ilary Blasi, magari dopo uno scontro concitato con un altro concorrente, e pronuncia frasi in dialetto, scatenando la reazione della conduttrice. Per non parlare dei meccanismi e dei risvolti legati al reality. Se Giovanni Grazioso diventasse un concorrente del Grande Fratello Vip nel corso delle settimane potrebbero entrare nella casa sia Sabrina, sua ex fidanzata a cui sembra però ancora molto legato, ed Elisa, la tentatrice con cui si starebbe confrontando.

Dando vita ad un triangolo amoroso come quello di Mirko, Perla e Greta che ci aveva tanto appassionato in passato.

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati

Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un possibile ritorno di fiamma di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Sono trascorsi anni da quando i due parteciparono prima a Uomini e Donne, poi a Temptation Island, lasciandosi poco dopo. I fan però a quanto pare, non li hanno mai dimenticati.

I Gilufar sono finiti in trend innumerevoli volte, dimostrando come questa possibile coppia sia ancora super virale. E allora perché non portarla anche al Grande Fratello Vip? Qualche mese fa si era paventato un ritorno di fiamma fra Nilufar e Giordano, dopo like sospetti, avvistamenti e una gaffe di lei. I due erano apparsi insieme durante un dj set in Grecia di Giordano, creando discussioni infinite e grande entusiasmo.

Il GF Vip potrebbe essere l’occasione per capire se può esserci ancora qualcosa fra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati – a favore di telecamera – e se quello che li lega è un sentimento o solo marketing.

Cristian Mascolino e Soraya Sabetta

Cristian Mascolino e Soraya Sabetta hanno appassionato il pubblico di Temptation Island 2026 con la loro storia, fatta di lacrime, confronti accesi e di rivelazioni. Cristian è diventato l’idolo dei telespettatori con i suoi comportamenti da green flag e la questione della maschera di Spider-Man che l’ha perseguitato per tutta la sua avventura nel programma.

Il classico bravo ragazzo che però potrebbe aggiungere pepe al reality grazie all’arrivo della sua ex, Soraya Sabetta. Lo scontro fra la giovane romana e l’ormai ex fidanzato nell’ultima puntata di Temptation Island ha appassionato particolarmente il pubblico fra le lacrime di Soraya, le accuse a Cristian di frequentare una nuova ragazza e la sua replica. La questione non sembra per nulla risolta e a fornire una nuova occasione alla coppia potrebbe arrivare proprio Ilary Blasi.

Rocco Casalino

Arrivato al successo grazie al primissimo Grande Fratello e passato poi alla comunicazione politica, Rocco Casalino potrebbe tornare alle origini grazie a Ilary Blasi. Qualche tempo fa il giornalista si era raccontato a Verissimo, parlando dell’amore per il compagno Alejandro Martinez, che potrebbe raggiungerlo all’interno della Casa. La sua storia potrebbe emozionare il pubblico inoltre Rocco, come ben sappiamo, ha una personalità forte che potrebbe dare vita a discussioni e dinamiche all’interno del reality.

Valeria Marini

Non possiamo poi non citare Valeria Marini, un personaggio legato a doppio filo al Grande Fratello. Più volte la showgirl è entrata nel reality come ospite, portando con sè una ventata di ironia, divertimento e gaffe involontarie. Anche nell’ultima edizione del GF Vip, la Marini ci ha regalato momenti epici. Come dimenticare il malore accusato, secondo la showgirl, per via di una mela, accompagnato dai filmati in cui Valeria mangiava diversi piatti.

“Secondo me era la mela, c’erano qualcosa sopra la mela, era quella”, è la celebre frase diventata un meme. Inoltre la presenza di Valeria Marini nella casa del GF Vip potrebbe aprire la strada a diverse ospitate. Immaginiamo un incontro/scontro con Antonella Elia oppure l’arrivo di Pamela Prati, amica e rivale al Bagaglino.