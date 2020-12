Chi è Claudio Gilbo, il marito di Eleonora Brigliadori

editato in: da

Lei è stata una soubrette famosissima, prima di passare alla carriera d’attrice e di lasciare poi pian piano il mondo dello spettacolo: Eleonora Brigliadori ha completamente cambiato vita, ma al suo fianco rimane sempre il marito Claudio Gilbo, con il quale ha creato una splendida famiglia.

Dell’uomo con il quale la showgirl ha deciso di condividere la sua vita sappiamo davvero poco. Claudio Gilbo, romano d’adozione, ha studiato Ingegneria ed è un imprenditore di successo. Ha sempre vissuto lontano dalle luci dei riflettori, anche dopo aver sposato una donna famosa come la Brigliadori. La stessa Eleonora, che molti anni fa aveva suscitato scalpore con la sua decisione di annunciare il matrimonio in diretta tv (era il 1982, e dopo aver presentato una nuova puntata di Dallas aveva rivelato di essere a un passo dalle nozze), da qualche tempo sembra aver riscoperto il valore della privacy.

Eleonora Brigliadori e suo marito Claudio hanno avuto tre splendidi figli: Beatrice, Maria Teresa e Gabriele. Quest’ultimo, pur essendo sempre rimasto fuori dal mondo dello spettacolo, nel 2018 avrebbe dovuto entrare a far parte assieme alla mamma del cast di Pechino Express. Tuttavia, entrambi sono stati squalificati ancor prima dell’inizio del reality show, a causa di alcune dure frasi che la soubrette ha pronunciato nei confronti di Nadia Toffa, inviata de Le Iene all’epoca impegnata nella lotta contro il cancro – lotta che, purtroppo, ha perso l’anno seguente.

La Brigliadori, che ha dato una totale svolta alla sua vita, ha infatti una visione peculiare della malattia. Lei stessa, ammalatasi di tumore, ha rivelato di averlo sconfitto senza interventi o chemioterapia, affrontandolo piuttosto con quello che è conosciuto come “metodo Hamer“. Nel corso degli anni si era scontrata con Maurizio Costanzo e, in seguito, con Nadia Toffa proprio a causa delle sue esternazioni, e nel 2018 le sono costate la partecipazione a Pechino Express.

A quanto pare, anche Claudio Gilbo condivide, almeno parzialmente, le sue teorie in merito alle terapie alternative. Sui social pubblica in effetti numerosi messaggi a sostegno di pratiche che non prevedano l’utilizzo della medicina ufficiale e, secondo alcune indiscrezioni, egli stesso avrebbe rinunciato alla chemioterapia dopo essere stato operato per un tumore al surrene.